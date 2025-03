Heimsieg gegen Girona Lewandowski-Doppelpack zum Barca-Sieg Stand: 30.03.2025 18:14 Uhr

Der FC Barcelona bleibt in La Liga das Maß der Dinge. Gegen den FC Girona brauchten die Katalenen etwas, konnten sich dann aber auf ihre Offensive und vor allem Robert Lewandowski verlassen. Mit dem Sieg hält Barcelona (66 Punkte) seinen Vorsprung von drei Punkten an der Tabellenspitze auf Erzrivale Real Madrid (63), der bei seinem Heimsieg etwas mehr Mühe hatte.

Beim 4:1 (1:0) am Sonntag (30.03.2025) gegen Girona spielte das Team von Trainer Hansi Flick von Beginn an hoch überlegen, hatte aber offensiv zunächst kein Glück. Bei einem Foul an Fermin Lopez verweigerte der Schiedsrichter einen Elfmeterpfiff (9.). Wenig später scheiterte Lamine Yamal (15.) am starken Girona-Keeper Paulo Gazzaniga. Und auch gegen einen Araujo-Kopfball (22.) war Gazzaniga im Anschluss an eine Ecke zur Stelle.

Als der Ball dann nach einem Schuss von Jules Koundé (39.) im Netz zappelte, ging die Fahne des Assistenten hoch - Abseits. Schließlich mussten die Gäste bei der Führung kurz vor der Halbzeitpause mithelfen. Von Ladislav Krejci (43.) prallte ein Yamal-Freistoß zum 1:0 für "Barca" ins Tor.

Erst Ausgleich, dann Lewandowski-Doppelpack

Halbzeit zwei begann mit einem Schock für die Katalanen. Ronald Araujo spielte einen Fehlpass und kurz darauf stand Arnaut Danjuma (53.) frei vor Wojciech Szczesny und erzielte das 1:1. Barcelona antwortete mit wütenden Angriffen. Eric Garcia (60.) traf mit einem 20-Meter-Schuss nur den Pfosten.

Dann schlug aber die Stunde von Torjäger Robert Lewandowski. Der Pole erzielte zunächst artistisch das 2:1 (61.) und war dann nach einem Konter mit der Vorentscheidung zum 3:1 (77.) zur Stelle. Für den 36-Jährigen waren es die Treffer acht und neun in den jüngsten neun Ligaspielen. Der eingewechselte Ferran Torres (86.) machte mit dem 4:1 endgültig alles klar. In der Nachspielzeit traf Yamal noch das linke Lattenkreuz und Girona bleibt vom fünften Gegentreffer gerade so verschont.

Real Madrid kann sich auf Mbappé verlassen

Real Madrid bleibt erster Verfolger, hatte aber am Samstag gegen CD Leganès einige Mühe. Der Champions-League-Rekordsieger mit Nationalspieler Antonio Rüdiger setzte sich dank der Tore von Kylian Mbappé und Jude Bellingham mit 3:2 (1:2) gegen den Aufsteiger durch.

In einem lebhaften Spiel erarbeitete sich Madrid im heimischen Bernabéu schnell einige Großchancen. Für das erste Tor brauchte es jedoch einen Foulelfmeter: Mbappé verwandelte souverän (32. Minute). Innerhalb von nur sieben Minuten drehten die Gäste dank Diego Garcia (34.) und Dani Raba (41.) dann die Partie. Die Führung hielt jedoch nur bis kurz nach dem Pausenpfiff. Mit Wut im Bauch kamen die "Königlichen" aus der Kabine: Erst sorgte Bellingham für den Ausgleich (47.), dann brachte Mbappé seine Mannschaft per Freistoß erneut auf die Siegerstraße (76.).

Ateltico verliert an Boden

Atletico Madrid verliert dagegen das Spitzenduo langsam aus den Augen. Bei Espanyol Barcelona kam das Team von Trainer Diego Simeone nicht über 1:1 (1:0) hinaus. Die Führung durch Azpilicueta (38.) glichen die Gastgeber in der zweiten Halbzeit durch einen Elfmeter von Javier Puado (71.) aus.

Atletico hat damit jetzt neun Punkte Rückstand auf die Spitze und sechs auf Stadtrivale Real Madrid.