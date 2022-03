Was hinter dem Deal zwischen Spotify und dem FC Barcelona steckt

Der klamme FC Barcelona jubelte am Dienstag (15.03.2022) vor allem neben dem Fußballplatz: Spotify wird neuer Hauptsponsor des Klubs und wird sich diese Partnerschaft Medienberichten zu Folge rund 65 Millionen Euro pro Jahr Kosten lassen. Für das angeblich mit mehr als einer Milliarden Euro verschuldete "Barça" ist das ein willkommener Segen, während auch für den Audio-Streamingdienst, der sich 2006 in Schweden gründete, mehr dahinter steckt als nur den eigenen Markennamen bekannter zu machen.

Fußballklub als Lockmittel für Musikstars

"Streamingdienste wie Spotify haben ihre Wachstumsmöglichkeiten zu einem gewissen Teil ausgeschöpft. Es geht für sie nun darum, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln" , sagt Dennis Horn, Digitalexperte des WDR. Die Zusammenarbeit mit einem Fußballverein würde dazu ideal passen, so Horn.

Große Musikstreamingdienste, zu denen neben Spotify auch Marken wie Deezer oder Amazon gehören, stehen in einem zunehmenden Konkurrenzkampf um Inhalte, ähnlich wie wir es beim Videostreaming von Netflix und der immer größeren Zahl an exklusiven Inhalten kennen. Mit einem Partner wie dem FC Barcelona im Rücken könne sich Spotify in dieser Hinsicht entscheidende Vorteile verschaffen und solche Stars möglicherweise leichter an sich binden.