"Wir hoffen, den Titel gewinnen zu können, und werden deshalb alles geben" , versprach Real Madrids Trainer Zinédine Zidane vor dem letzten Ligaspiel gegen den FC Villarreal. Man werde am Samstag (22.05.2021) 90 Minuten lang hochklassigen Fußball spielen.

Die "Königlichen" haben 81 Zähler und damit zwei Punkte weniger als Stadtrivale Atletico. Real muss also daheim gegen den Europa-League-Finalisten Villarreal auf jeden Fall drei Zähler holen und darauf hoffen, dass Atletico gleichzeitig beim stark abstiegsgefährdeten Real Valladolid nicht gewinnt. Bei Punktegleichheit darf Real jubeln, denn Zidanes Team hat beim entscheidenden direkten Vergleich aus Hin- und Rückspiel das bessere Gesamtergebnis erzielt.

Viele Ausfälle bei Real Madrid

Auf eine leichte Aufgabe kann Real indes nicht hoffen - zumal das Team auf den an Covid-19 erkrankten Nationalspieler Toni Kroos und weitere angeschlagene Leistungsträger wie Eden Hazard, Dani Carvajal, Ferland Mendy und Lucas Vazquez verzichten muss. Eine gute Nachricht gab es am Freitag: Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos hat sich schneller als erwartet von einer Sehnenverletzung am linken Bein erholt und steht wieder zur Verfügung.

Reals Gegner Villarreal, Tabellensiebter der Primera Division, muss unterdessen in Madrid punkten, um auf den fünften oder sechsten Platz zu klettern und sich damit für die nächste Europa-League-Saison zu qualifizieren. Noch wichtiger ist für Villarreal allerdings das Endspiel am kommenden Mittwoch in Danzig gegen Manchester United: Der Sieger hat in der nächsten Saison einen Platz in der Champions League sicher.

Bei Atletico stehen die Zeichen unterdessen auf Kampf, wie es bei Trainer Diego Simeone nichts anders sein kann. " Meine Spieler werden auf dem Platz ihr Leben geben" , kündigte der Argentinier an. Für Atlético und Simeone, der den Verein seit 2011 trainiert, wäre es der erste Ligatitel seit 2014.

dpa | Stand: 21.05.2021, 19:15