Bayerns Münchens Trainer Hansi Flick bringt es auf den Punkt. "Ich denke, es gibt keinen, der es so sehr verdient hat in dieser Saison, wie er" , sagt der Coach über seinen Stürmer Robert Lewandowski. Der Pole könnte am Donnerstag (17.12.2020) erstmals zum Weltfußballer gekürt werden. Bei der Verkündung des Wahlergebnisses in der FIFA -Zentrale in Zürich ist er gemeinsam mit dem Portugiesen Cristiano Ronaldo von Juventus Turin und dem Argentinier Lionel Messi vom FC Barcelona nominiert.

Europas und Deutschlands Fußballer des Jahres ist Lewandowski schon. In der Champions League, der Bundesliga und im DFB -Pokal hat der 32-Jährige sich den Titel des Torschützenkönigs gesichert. 41 Tore hat der Ausnahmestürmer in diesem Jahr schon erzielt, zwölf weitere Treffer hat er vorbereitet. So spricht Flick Millionen von Fußballfans aus der Seele. Auch jenen, die nicht zu den Anhängern des FC Bayern zählen. Kollektives Daumendrücken ist angesagt.

Alles gewonnen, was es zu gewinnen gab

Rein an den sportlichen Verdiensten gemessen sollten Ronaldo und Messi bei der Wahl in diesem Jahr gegen Lewandowski chancenlos sein. Ronaldo schied mit Juventus Turin im Achtelfinale der Champions League aus. Messi kassierte mit Barcelona das demütigende 2:8 im Viertelfinale gegen den FC Bayern, der im Anschluss zum Titel stürmte. Dazu feierten die Münchner Meisterschaft, DFB-Pokal-Sieg und zwei Supercup-Erfolge. "Wir haben mit dem FC Bayern ein sportlich fantastisches Jahr erleben dürfen" , sagt auch Lewandowski. Und so stellt sich die Frage: Wann soll er denn Weltfußballer werden, wenn nicht jetzt?

Einige Unwägbarkeiten

Bei der Wahl zum angeblich besten Spieler der Welt geht es allerdings nicht immer um die rein sportlichen Verdienste, sie ist viemehr mit einigen Unwägbarkeiten verbunden. Je zu einem Viertel fließen die Stimmen der je 211 Nationaltrainer und Nationalmannschafts-Kapitäne sowie die Stimmen ausgewählter Journalisten und Fans in das Ergebnis ein. Sie alle konnten bis zum 9. Dezember abstimmen. Ronaldo und Messi sind ungleich größere Welt-Marken als Lewandowski. Das spielt zumindest bei den Fans eine Rolle. Und wie intensiv die Trainer und Spielführer aus Tonga oder von den Cayman-Inseln den europäischen Fußball beobachten, weiß auch in München keiner so genau.

Seit 2007 stehen entweder Messi oder Ronaldo zur Wahl, meist waren es beide. Und fast immer hat auch einer von ihnen gewonnen. Messi heimste sechs Ehrungen ein, Ronaldo fünf. 2007 mussten sie dem damals noch großen Kaká vom AC Mailand den Vortritt lassen, 2018 unterbrach Luka Modric die Vorherrrschaft der beiden Superstars. Er hatte mit Real Madrid die Champions League gewonnen und war bei der Weltmeisterschaft in Russland mit Kroatien Vizeweltmeister geworden.

Wahl nicht immer nachvollziehbar

Ansonsten hieß es: Messi oder Ronaldo. Nicht immer konnten neutrale Fans die Ehrung nachvollziehen. Zum Beispiel im vergangenen Jahr. Da gewann mal wieder Messi, obwohl auch Liverpools Virgil van Dijk eine gute Wahl gewesen wäre. Und Lewandowski? Der hat es jetzt erstmals in die Top-3 geschafft. Vor dem Hintergrund, dass er nicht erst seit diesem Jahr Topleistungen abliefert, erscheint dies ein wenig hanebüchen.

Das veranlasste die Bayern-Oberen, im Vorfeld nochmal die Werbetrommel zu rühren. "Robert Lewandowski steht für Tore und Spektakel - für das, was die Fans am Ende an diesem Sport so begeistert" , sagte Präsident Herbert Hainer. Und Klubchef Karl-Heinz Rummenigge erklärte: "Das war die Saison seines Lebens."

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der 1991 als bisher einziger deutscher Spieler zum Weltfußballer gewählt wurde, sieht Lewandowski sogar als absoluten Favoriten: "Er war nie so gut wie jetzt gerade. Es ist klarer als in den vergangenen Jahren."

Auch Flick und Neuer nominiert

Hoffnungen können sich auch noch zwei andere Bayern-Akteure machen. Flick zählt bei der Wahl zum Trainer des Jahres ebenfalls zu den Finalisten - neben dem Chilenen Marcelo Bielsa von Leeds United und Jürgen Klopp vom FC Liverpool. Nationalkeeper Manuel Neuer darf sich neben dem Brasilianer Alisson vom FC Liverpool und dem Slowenen Jan Oblak von Atlético Madrid Hoffungen auf die Auszeichnung als Welttorhüter machen.

Bei den Frauen verpasste die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán von Olympique Lyon den Einzug in die Top-3. Gekürt wird entweder die ehemalige Wolfsburgerin Pernille Harder aus Dänemark (FC Chelsea), die Engländerin Lucy Bronze von Manchester City oder die Französin Wendie Renard (Olympique Lyon).

vdv/sid/dpa | Stand: 17.12.2020, 08:21