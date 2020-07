Als vor etwas über einem Jahr die Chelsea-Legende Frank Lampard nach zuvor nur einem Jahr Cheftrainererfahrung bei Derby County an die Stamford Bridge geholt wurde, um dort die sportlichen Geschicke zu leiten, war das ein Risiko. Aber eines mit Kalkül.

Denn Chelsea konnte aufgrund einer nachträglich auf eine Transferphase reduziertenTransfersperre wegen Verstößen gegen die Regeln zur Verpflichtung Minderjähriger keine Spieler nach den Vorstellungen des ehemaligen Mittelfeldspielers verpflichten.

Keine Transfers - Not zur Tugend

Nach zuletzt einem fünften Platz unter Antonio Conte 2017/18, einem dritten danach unter Maurizio Sarri und international keiner Viertelfinalteilnahme in der Königsklasse seit 2014 wäre aber eine Kaderauffrischung eigentlich zumindest auf dem Papier dringend notwendig gewesen. Zumal in Eden Hazard der Superstar des Teams für 115 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, David Luiz zum FC Arsenal ging und die Leihe von Gonzalo Higuain endete.

Weil Lampard, der vor seinem Jahr bei Derby County auch ein Jahr in der Jugend der "Blues" arbeitete, aber immerhin schon zwei Jahre lang erfolgreich mit jungen Talenten gearbeitet hatte, wollte man bei den Verantwortlichen offenbar aus der Not eine Tugend machen.

Sportlich erfolgreicher als erwartet

Wie gut das funktionieren würde, war da noch nicht abzusehen. Tatsächlich hätte sich gerade in der Premier League wohl niemand über ein Übergangsjahr auf Rang sechs oder ähnliches gewundert. Aktuell sieht es aber so aus, als könnte Chelsea sich sogar Rang drei sichern und somit erneut in der Champions League antreten. Ein Sieg am Mittwochabend (22.07.2020) gegen den Meister FC Liverpool oder am Sonntag gegen Wolverhampton würde für die Qualifikation zur Königsklasse definitiv reichen, auch wenn dann eventuell nur Rang vier heraus spränge.

Dazu steht man gegen Stadtrivale Arsenal auch noch im Finale des FA Cups. Nur in der Champions League ist nach dem 0:3 im eigenen Stadion gegen den starken FC Bayern München die Chance auf das Viertelfinale eher gering.

Youngster übernehmen Verantwortung

Tammy Abraham

Von den elf Akteuren, die in dieser Saison die meiste Einsatzzeit bei den Blues absolvierten, sind in Kepa, Mason Mount, Kurt Zouma, Christian Pulisic, Tammy Abraham und Andreas Christensen sechs 25 Jahre alt oder jünger, älter als 30 ist von ihnen nur der 31-Jährige Willian. Andere hochtalentierte Spieler wie Reece James (20), Fikayo Tomori (22), oder Callum Hudson-Odoi (19) hatten in dieser Saison ebenfalls durchaus größere Anteile.

Über 200 Millionen für neue Spieler?

Nachdem man im letzten Jahr gezwungenermaßen ein ordentliches Transferplus erwirtschaftete, was ja aber angesichts der auch durch Klub-Boss Roman Abramowitsch zur Verfügung gestellten Gelder jetzt nicht zwingend notwendig wäre, soll Lampard nun endlich weitere Spieler bekommen, die sein Konzept ergänzen. In Leipzigs Timo Werner und Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam sind bereits über 90 Millionen Euro investiert worden. Etwa genauso viel sollen jetzt nochmal für Kai Havertz folgen, dazu wünscht man sich zumindest im Umfeld auch nochmal eine Verstärkung für die doch manchmal noch ziemlich wacklige Defensive.

Nicht die größten Namen, aber die größten Talente

Auch wenn diese Transfers, so der ja doch sehr wahrscheinliche Havertz-Wechsel denn realisiert werden kann, finanziell durchaus in die höchste Kategorie gehören, sind Werner und Havertz mit ihren 24 und 21 Jahren ja noch nicht die ganz großen Namen im Weltfußball. Genauso wie Ziyech, der zwar "schon" 27 ist, aber die letzten Jahre "nur" bei Ajax Amsterdam in der Eredivisie spielte.

Chelsea investiert also (wieder) das ganz große Geld, bekommt dafür aber in Werner, Ziyech und wahrscheinlich Havertz drei der begehrtesten verfügbaren Spieler auf dem internationalen Markt. Gerade Havertz und Werner sind absolute Top-Talente, denen nur noch ein kleiner Schritt in Richtung absolute Spitzenklasse fehlt. Dass diese Spieler sich für Chelsea entscheiden, um eben diesen zu gehen, ist nach dem schwierigen Jahr wohl das größte Kompliment, das Lampard und Co. für die Entwicklung des Teams bekommen können.

Die Erwartungen steigen damit zwar unweigerlich, aber eben auch das Potenzial. Und dass man solches an der Stamford Bridge aktuell durchaus zu nutzen weiß, hat man ja jetzt schon beweisen.

Stand: 21.07.2020, 18:18