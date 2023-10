Garrincha wird 90 Der Engel mit den krummen Beinen Stand: 27.10.2023 17:11 Uhr

In Brasilien gilt er neben Pelé als bester Fußballer aller Zeiten. Garrincha prägte die Weltmeisterschaft 1962 in Chile wie kein Zweiter. Am Samstag wäre er 90 Jahre alt geworden.

Einen seiner größten Momente als Fußballspieler erlebte Garrincha bei der WM 1962 in Chile. Im Viertelfinale gegen England spielte sich der Fußballkünstler, bürgerlich Manoel Francisco dos Santos, in einen Rausch und hatte enormen Anteil am 3:1-Sieg seiner Brasilianer. Wenig später feierte Garrincha wie schon vier Jahre zuvor mit Brasilien den WM-Titel.

Das Turnier in Chile prägte der Mann mit den krummen Beinen, nachdem Superstar Pelé schon im zweiten Vorrundenspiel verletzt ausgeschieden war. Garrincha übernahm das Ruder und führte seine Mannschaft wie kein anderer durch das Turnier.

Garrincha nach der Karriere - Trost suchte er im Trinken

Die WM-Titel 1958 und 1962 waren die größten Erfolge in der Karriere des Dribbelkönigs. Die Zeit nach seinen fußballerischen Glanztagen meinte es nicht so gut mit ihm. Beruflich konnte Garrincha nach seiner Zeit als Fußballer nie richtig Fuß fassen. Trost suchte er im Trinken.

Der aus Pau Grande, einem Vorort Rio de Janeiros stammende Garrincha starb mit 49 Jahren verarmt und vereinsamt an einer Leberzirrhose, verursacht durch seinen jahrelangen Alkoholismus. Beim Begräbnis erwiesen ihm tausende Fans die letzte Ehre.