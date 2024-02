Bei den Männern beurlaubt Schult süffisant - "DFB hat doch einen Trainer unter Vertrag" Stand: 24.02.2024 10:33 Uhr

ARD-Expertin Almuth Schult hat mit einer süffisanten Bermerkung den im Männerbereich beurlaubten Hansi Flick als neuen Bundestrainer der Frauen ins Gespräch gebracht.

"Es gibt ja noch einen Trainer, der verpflichtet ist, beim DFB unter Vertrag steht. Wenn man gar niemanden findet, vielleicht wird's ja Hansi Flick", sagte die 33 Jahre alte ehemalige Nationaltorhüterin mit einem Lächeln. Nia Künzer als neue Sportdirektorin des DFB musste ebenfalls schmunzeln: "War das jetzt eine Frage?"

Die Interviewrunde war am Freitagabend (23.02.2024) in Lyon vor dem Halbfinale in der Nations League zusammengekommen, das Deutschland mit 1:2 gegen Frankreich verlor.

Freistellung im September nach Niederlage gegen Japan

Flick war im September 2023 nach einer 1:4-Niederlage gegen Japan als Bundestrainer der Männer freigestellt worden. Sein Vertrag ist noch bis zum Ende der Männer-Europameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 gültig.

Hrubesch hört spätestens nach Olympia auf

Der 72 Jahre alte Hrubesch hört spätestens nach den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Paris auf. Bei einer verpassten Olympia-Teilnahme wäre er allenfalls bereit, für eine kurze "Übergangszeit" weiter auszuhelfen, wie er sagte, sieht aber bei einem anstehenden Umbruch andere gefordert.

Die DFB-Frauen können mit einem Sieg am Mittwoch (28.02.2024) in Heerenveen gegen die Niederlande aber noch das Ticket für die Spiele in Paris lösen. "Wir sind handlungsfähig vorbereitet", sagte Sportdirektorin Nia Künzer am Freitag zu der Personalie des Bundestrainers, kommentierte aber weder Schults Vorschlag noch andere Namen. Man habe die Hausaufgaben gemacht beim DFB.