Final Four der Nations League Wunschlos für Hrubesch - DFB-Frauen gegen Frankreich

Leichte Lose gibt es nicht, wenn sich die besten vier Frauen-Teams aus Europa erstmals bei einem Final Four im Rahmen der neu erschaffenen Nations League begegnen. Der erstmals damit verknüpfte Weg zu Olympischen Spielen hätte für die deutschen Fußballerinnen kaum besser sein können.

Die dänische Ex-Nationalspielerin Janni Arnth Jensen fischte zur Mittagszeit in der Uefa-Zentrale in Nyon den Olympia-Ausrichter Frankreich aus dem Lostopf. Die DFB-Auswahl tritt in diesem Halbfinale auswärts an. Im anderen Halbfinale stehen sich Spanien und die Niederlande gegenüber - der Sieger würde auch das Finale zuhause austragen. Zwei freie Startplätze werden über dieses Finalturnier für die Olympischen Spiele vergeben. Die Spiele sind vom 24. bis 28. Februar 2024 terminiert.

Olympia ist für Horst Hrubesch ein Highlight

Da die Französinnen als Gastgeber bereits qualifiziert sind, steht fest: Mit einem Sieg wären die DFB-Frauen sicher das erste Mal nach dem Gewinn der Goldmedaille 2016 in Rio de Janeiro wieder beim Olympischen Fußballturnier dabei. Bei einer Niederlage gäbe es dann eine zweite Chance im Spiel um Platz drei. Interimstrainer Horst Hrubesch hatte sich genau diese Konstellation zuletzt gewünscht: "Mir wäre Frankreich ganz lieb, weil wir dann zwei Möglichkeiten haben, uns zu qualifizieren."

Er hatte bereits bei Amtsantritt vorgeschwärmt, unbedingt nach Paris zu wollen. "Olympia ist das absolute Highlight bei den Frauen" , findet der 72-Jährige. Seine Spielerinnen hatten unter seiner Regie zunächst drei Siege gegen Wales (5:1), Island (2:0) und Dänemark (3:0) gelandet, ehe eine Nullnummer in Wales ohne Folgen für den angestrebten Gruppensieg blieb, weil Island bei den Däninnen Schützenhilfe leistete.