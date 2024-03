Klarer Sieg gegen Lissabon Däbritz-Team Lyon erster Champions-League-Halbfinalist Stand: 27.03.2024 21:00 Uhr

Rekordgewinner Olympique Lyon und sein deutsches Trio dürfen nach dem klaren Rückspiel-Sieg gegen Benfica Lissabon weiter vom neunten Triumph in der Fußball-Champions-League der Frauen träumen.

Die französische Mannschaft gewann im Viertelfinalrückspiel gegen Eintracht Frankfurts Vorrundengegner Benfica Lissabon 4:1 (1:1) und zogen als erste Mannschaft ins Halbfinale ein. Bereits das Hinspiel in Portugal hatte Lyon mit 2:1 für sich entschieden.

Von den drei deutschen Spielerinnen im OL-Kader stand Nationalspielerin Sara Däbritz nach ihrem Siegtreffer im Hinspiel in der Anfangsformation, wurde aber zur Pause ausgewechselt. Die frühere Nationalmannschafts-Kapitänin Dzsenifer Maroszan und Laura Benkarth kamen nicht zum Einsatz.

Cascarino trifft doppelt

Lyons Matchwinnerin war Delphine Cascarino. Die Französin erzielte die beiden ersten Treffer (43. und 51.) für die Gastgeberinnen. In der Schlussphase schraubten Bathy Mbock (90.+1) und Vicki Becho Desbonne (90.+6) das Ergebnis in die Höhe. Lissabon, das in der Gruppenphase gegen Frankfurt ein 1:0 und ein 1:1 verbucht hatte, hatte kurz vor Ende des ersten Durchgangs durch Marie-Yasmine Alidiou d'Anjou (45.) vorübergehend ausgleichen können.

Die weiteren Halbfinalisten stehen noch nicht fest. In den drei weiteren Viertelfinals treffen zunächst am späteren Mittwochabend der FC Chelsea und Bayern Münchens Gruppengegner Ajax Amsterdam aufeinander. Am Donnerstag treten Titelverteidiger und Frankfurts zweiter Gruppengegner FC Barcelona und SK Brann aus Norwegen sowie Paris St. Germain als Sieger der Münchner Vorrundengruppe und der schwedische Vertreter BK Häcken gegeneinander an.

Deutsche Teams enttäuschten

Meister und Bundesliga-Tabellenführer München und Frankfurt waren in der Vorrunde gescheitert. Schon in der Qualifikation hatte der frühere Titelgewinnen VfL Wolfsburg seinen Hoffnungen begraben müssen. Dadurch steht erstmals seit Einführung der Frauen-Champions-League zur Saison 2001/02 kein Bundesliga-Verein in der Runde der letzten acht Mannschaften.