Frauen-Bundesliga, 13. Spieltag Wechselspiel im Tabellenkeller Stand: 02.03.2023 19:43 Uhr

Am 13. Spieltag der Frauen-Bundesliga gibt es zwei direkte Duelle im Abstiegskampf. Ein potenziell torreiches Spiel steht am Freitag zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg an.

Von Annika Becker

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (Freitag, 19:45 Uhr)

Theresa Merk erwartet ein "physisches und mentales Spiel" und hatte viel Lob für die Tabellendritten aus Frankfurt, die der SC Freiburg in den letzten Wochen genau beobachtet habe: "Sie treten mit viel Selbstvertrauen auf, haben eine hohe individuelle Klasse, schalten gut um und heben sich mit ihrer Mittelfeldraute von vielen Teams der Liga ab", so Merk. Taktisch bietet genau diese Raute Frankfurts Gegnerinnen Räume für Konter, wenn die Außenverteidigerinnen sich in die Offensive mit eingeschaltet haben.

Freiburgs Chaira Bouziane und Lisa Kolb dürften auf den Außenbahnen also auf entsprechende Bälle lauern. Historisch sind Spiele zwischen Freiburg und Frankfurt immer torreich. Für einige Treffer auch in dieser Partie spricht, dass hier die beiden Teams mit den meisten gefährlichen Schnittstellenpässen der Liga aufeinandertreffen.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (Samstag, 13 Uhr)

Bei der TSG fehlen nach dem Pokal-Aus gegen Bayern München zwei wichtige Spielerinnen. Jana Feldkamp fällt mit einer Innenbandverletzung am Sprunggelenk laut Interimstrainerin Nadine Rolser einige Zeit aus. Zudem fehlt Julia Hickelsberger-Füller zumindest in dieser Partie. In der Innenverteidigung und auf dem rechten Flügel muss Rolser daher Alternativen finden.

Gut möglich, dass deshalb Nationalspielerin Paulina Krumbiegel wieder in der Startelf steht. Für eine Chance gegen einen Gegner wie Tabellenführer Wolfsburg brauche es ein starkes Kollektiv – und bessere Entscheidungen. Denn gegen die Münchenerinnen habe es zwar gute Konterchancen gegeben, diese wurden aber nicht gut ausgespielt.

MSV Duisburg - Turbine Potsdam (Sonntag, 13 Uhr)

Der MSV steht vor dem Spieltag erstmals in dieser Saison da, wo die Turbine sich schon seit Monaten aufhält: Einem Abstiegsplatz. Dass die Elf von Nico Schneck den Tabellenkeller bisher vermeiden konnte, lag an der zwischenzeitlichen Effizienz vor dem Tor, Duisburg hat den niedrigsten Expected-Goals-Wert der Liga (5,2) und übertrifft diesen mit der Anzahl der geschossenen Tore deutlich (9).

Bei einem Testspiel gegen Borussia Bocholt Ende vergangener Woche gab es einen 3:0 Sieg gegen die Regionalligistinnen, Schneck war danach aber laut eigener Aussage aufgrund leichtfertiger Ballverluste und vergebener Großchancen nicht zufrieden.

Noch düsterer sieht es für Turbine Potsdam aus, das auch im Nachholspiel gegen die direkte Konkurrenz aus Bremen nicht punkten konnte, auch wenn die Torlos-Serie beendet wurde. Viele Chancen gegen andere Teams aus der unteren Tabellenregion gibt es für Potsdam nach dieser Partie nicht mehr, womöglich droht, zumindest emotional, eine Vorentscheidung im Kampf gegen den Abstieg.

FC Köln - Bayer Leverkusen (Sonntag, 13 Uhr)

Der FC Köln setzte unter der Woche ein Ausrufezeichen mit der Ansage, die Partie gegen Eintracht Frankfurt am 23. April im großen Kölner Stadion spielen zu wollen. Der Verein möchte einen neuen Publikumsrekord für ein deutsches Ligaspiel aufstellen. Bisher liegt der bei den 23.200, die zur Saisoneröffnung in Frankfurt kamen. Dem FC geht es dabei nicht nur um die Zahl: "Wir wollen Köln und den FC an diesem Tag zu einem Sehnsuchtsort für alle jungen Fußball-Spielerinnen machen" , so Vize-Präsident Carsten Wettich.

Aus sportlicher Sicht fehlten dafür zuletzt die Ergebnisse, den letzten Sieg gab es Ende Oktober und auch im Pokal gelang gegen erwartbar starke Wolfsburgerinnen keine Überraschung. Vielleicht kommt da das Derby gerade zur rechten Zeit. Allerdings hat sich bei den Gästinnen in der Länderspielpause die Personallage etwas entspannt, auch wenn Ivana Fuso durch ihre Knieverletzung aus dem Spiel gegen Duisburg ausfällt. Damit fehlt Leverkusen eine wichtige, technisch versierte Spielerin.

video Pokal-Aus für Köln Wilde - "Auf dem Kämpferischen können wir aufbauen" Köln verliert gegen Wolfburg deutlich mit 0:4. Kölns Manjou Wilde betont die gute kämpferische Leistung und eine Steigerung im Vergleich zu den vergangenen Spielen. mehr

SV Meppen - SGS Essen (Sonntag, 16 Uhr)

Die SGS Essen ist nach einem zwischenzeitlichen Hoch durch die herbe 6:1-Niederlage im Pokal gegen Zweitliga-Aufstiegs-Favorit RB Leipzig wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Nach dem ersten Gegentreffer fiel das Team regelrecht auseinander, das Stellungsspiel stimmte nicht und die Leipzigerinnen hatten freie Bahn.

So eine desaströse Leistung gab es das letzte Mal bei der 6:0-Niederlage gegen Leverkusen Ende Oktober. Nach den letzten Auftritten in der Liga wähnte die SGS sich in guter Form, so aber wird das Auswärtsspiel beim SV Meppen zu einer Nervenprobe im Abstiegskampf. Beim Aufeinandertreffen in der Hinrunde gewann Essen nur knapp mit 1:0.

Werder Bremen - Bayern München (Sonntag, 16 Uhr)

So richtig in Tritt gekommen sind die Münchenerinnen nach dem verspäteten Start in dieses Jahr noch nicht. Zwar stimmen die Ergebnisse, aber so souverän, wie es das Selbstverständnis hergibt, war auch der Auftritt im Pokal gegen Hoffenheim nicht. Zumal Linda Dallmann aus dieser Partie einen Syndesmosebandriss mitnahm und damit für den Rest der Saison ausfällt.

Auf der anderen Seite gab es unter der Woche ein lang ersehntes Comeback, denn Werders Torhüterin Lena Pauels stand beim 2:1-Sieg über Tabellenschlusslicht Turbine Potsdam erstmals seit September 2021 wieder bei einem Bundesligaspiel zwischen den Pfosten. Die Bremerinnen stehen erstmals seit dem dritten Spieltag nicht auf einem Abstiegsplatz und haben nach der Winterpause bereits vier Tore erzielt – davor waren es insgesamt nur sechs.