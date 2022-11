FIFA WM 2022 Schweiz gegen Kamerun - ein besonderes WM-Spiel für Breel Embolo Stand: 23.11.2022 20:51 Uhr

Breel Embolo wurde in Kamerun geboren und ist Nationalspieler der Schweiz. Beim WM-Auftakt steht er nun zum ersten Mal gegen das Land seiner Familie auf dem Platz.

Von Johann Schicklinski

Es war keine leichte Entscheidung für Breel Embolo: Im Alter von 17 Jahren entschließt er sich, in Zukunft nicht für Kamerun zu spielen, sondern für die Nationalmannschaft der Schweiz. Zu diesem Zeitpunkt lebt er knapp elf Jahre in Basel, wohin seine Familie aus der kamerunischen Hauptstadt Jaunde gezogen war.

Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen (SRF) betonte er, diese Entscheidung sei eine "für die Schweiz und nicht gegen Kamerun" gewesen. Den kamerunischen Fußball verfolge er weiterhin sehr aufmerksam. Ein Vorteil für das Spiel gegen sein Geburtsland am Donnerstag?

Fokus auf ein außergewöhnliches Spiel

Zum zweiten Mal tritt Embolo nun für die Schweiz bei einer Weltmeisterschaft an. Ein Einsatz beim ersten Gruppenspiel gegen Kamerun (Donnerstag, 11 Uhr im Live-Ticker und im Audiostream) wäre sein 60. Auftritt im Trikot der Eidgenossen und wegen seiner persönlichen Geschichte ein ganz spezieller.

"Natürlich ist es für mich und auch für meine Familie außergewöhnlich, wenn der Gegner Kamerun heißt. Aber am Ende ist es ein WM-Spiel, darauf gilt es den Fokus zu legen" , so Embolo im SRF. Im Vorfeld der Partie hätte er versucht, sich nicht zu stark mit der Thematik zu beschäftigen.

Wiedersehen mit Choupo-Moting

Sollte es mit dem Fokus auf das Sportliche klappen, sieht es nicht schlecht aus für Breel Embolo. Bei der AS Monaco hat er ein sehr gutes Halbjahr hinter sich. Wettbewerbsübergreifend erzielte er in 23 Spielen acht Tore, vier weitere bereitete er vor. Nach sechs Jahren hatte der Schweizer der deutschen Bundesliga im Sommer den Rücken gekehrt, in der er zuletzt drei Jahre bei Borussia Mönchengladbach spielte.

Im Spiel gegen Kamerun trifft er auf einen Mitspieler aus seiner ersten Bundesliga-Station. Beim FC Schalke spielte Embolo eine Saison gemeinsam Eric Maxim Choupo-Mouting. Der heutige Bayern-Star ist als Mittelstürmer bei den "Unzähmbaren Löwen" gesetzt. Gut möglich, dass auf der anderen Seite Breel Embolo in gleicher Rolle startet.