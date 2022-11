FIFA WM 2022 WM-Orgachef spricht von 400 bis 500 toten Gastarbeitern Stand: 29.11.2022 10:41 Uhr

Bei der Frage nach den auf den WM-Baustellen verunglückten Gastarbeitern hatten FIFA und Organisatoren bisher sehr niedrige Zahlen angegeben. Diese wurden jetzt nach oben korrigiert.

Die Organisatoren der Fußball-WM in Katar haben die Anzahl der toten Gastarbeiter deutlich nach oben korrigiert. Der Generalsekretär des Organisationskomitees, Hassan al-Thawadi, sagte im britischen TV: "Die Schätzung ist bei 400, zwischen 400 und 500. Ich habe die exakte Zahl nicht" , erklärte al-Thawadi in dem Gespräch mit Journalist Piers Morgan für "Talk TV". Morgan hatte nach der realistischen Zahl der Gastarbeiter gefragt, die durch ihre Arbeit für die Fußball-Weltmeisterschaft insgesamt ums Leben gekommen sind.

Zahlen zwischen 3 vs. 15.000 Toten

Auf den Stadionbaustellen sind vorherigen offiziellen Angaben zufolge drei Menschen gestorben. Zahlen zu den insgesamt im Zusammenhang mit der WM gestorbenen Gastarbeitern hatte das Organisationskomitee bislang nicht genannt. Ein aufsehenerregender Bericht des britischen "Guardian" von Anfang 2021 hatte von mehr als 6.500 toten Arbeitern aus fünf asiatischen Ländern auf den Baustellen des Emirats in den vergangenen zehn Jahren gesprochen. Diese Zahlen hatte Katar stets zurückgewiesen.

Amnesty International: 15.000 Tote

"Amnesty International" veröffentliche ebenfalls 2021 die Zahl von 15.021 Toten und beruft sich dabei auf offizielle Zahlen aus Katar. Diese mehr als 15.000 Toten sind zwischen 2010 und 2019 verstorbene ausländische Staatsbürger in Katar.

Al-Thawadi verteidigt Reformen

Im TV-Interview verwies Hassan al-Thawadi nun erneut auf die Reformen, die im Emirat in den letzten Jahren für eine Verbesserung der Bedingungen für Arbeiter auf den WM-Baustellen gesorgt hätten. Der Deutsche Fußball-Bund und andere europäische Verbände machen sich für einen Entschädigungsfonds für Gastarbeiter in Katar sowie die Einrichtung eines Gastarbeiter-Zentrums in Doha stark.

Video FIFA WM 2022 Gastarbeiter in Katar: "Es wird sich nichts verbessern" ARD-Experte Benjamin Best gibt im Sportschau Thema Einblicke in die Situation der Gastarbeiter in Katar. Video FIFA WM 2022 Gastarbeit in Katar - "Sie wollen nur, dass du schuftest" Der Kenianer Mark Mwamburi war als Gastarbeiter im Vorfeld der WM in Katar im Einsatz. Er berichtet von unfairer Behandlung und schlechten Arbeitsbedingungen.