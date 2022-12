FIFA WM 2022 Takehiro Tomiyasu - Japans Superstar schaltet in den WM-Modus Stand: 04.12.2022 18:35 Uhr

Takehiro Tomiyasu ist einer der Topspieler im japanischen Team, spielte bisher aber nur eine Nebenrolle. Trotzdem war er bei der WM entscheidend für den Erfolg - und soll es erst recht im Achtelfinale gegen Kroatien sein.

Von Sebastian Hochrainer

Zweifelsohne gehört Japan zu den großen Überraschungen des WM-Turniers in Katar. Mit Siegen gegen Deutschland und Spanien (jeweils 2:1) setzten sich die Asiaten als Erstplatzierte in der schweren Gruppe E durch - und hatten dabei einen entscheidenden Mann, der eigentlich kaum auf dem Platz stand. Das wird sich nun aber ändern.

Tomiyasu wegen Verletzung noch ohne Startelf-Einsatz

Takehiro Tomiyasu war mit Oberschenkelproblemen nach Katar gereist und hat deswegen noch keine Partie in der Startelf bestritten. Dabei war der Außenverteidiger von Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal fest in dieser eingeplant. Warum? Das zeigte der 24-Jährige in der kurzen Zeit, in der er zum Einsatz kam. Gegen Deutschland wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt und war Initiator der Wende, gegen Spanien neutralisierte er in den letzten 20 Minuten die starke linke Seite der Iberer.

Tomiyasu ist pünktlich zur K.o.-Phase fit

Im Achtelfinale am Montag (05.12.2022, 16.00 Uhr, Radio-Livereportage und Ticker bei sportschau.de) gegen Kroatien wird Tomiyasu nun noch mehr gefragt sein. Stamminnenverteidiger Ko Itakura fehlt gelbgesperrt und der eigentliche Superstar des Teams wird ihn aller Voraussicht nach ersetzen. Pünktlich zu dieser Gelegenheit hat Tomiyasu bestätigt, wieder zu 100 Prozent fit zu sein - und machte klar, dass er und sein Team äußerst ambitioniert in die Partie gehen werden.

Minimalziel Viertelfinale

" Ich freue mich, dass wir die Gruppenphase überstanden haben. Aber unser Ziel ist es, das Viertelfinale zu erreichen, also müssen wir noch einmal gewinnen. Wir werden auf dem Platz tun, was wir tun müssen ", versprach Tomiyasu, der jedoch auch vor der kroatischen Stärke warnte: " Sie haben viel Qualität in der Mitte, besonders die drei Mittelfeldspieler, es wird natürlich kein einfaches Spiel. Wir haben aber genug Qualität, um sie zu schlagen. Das Wichtigste ist, an uns selbst zu glauben. "

Japan holt bisher das Optimum raus

Und das machen die Japaner spätestens seit den Erfolgserlebnissen der Gruppenphase. Das Team von Trainer Hajime Moriyasu besticht durch großen Teamgeist und kann die Mannschaft auch immer wieder von der Ersatzbank verstärken - wie bisher mit Tomiyasu. Vor allem ist Japan aber in Sachen Effizienz schon weltmeisterlich unterwegs, gegen Spanien gab es mit 17,7 Prozent Ballbesitz einen Sieg - so wenig hatte noch nie ein erfolgreiches WM-Team.

Tomiyasu ist das Siegen von Arsenal gewohnt

Tomiyasu wird im weiteren Verlauf ein entscheidender Faktor sein, dass Japan ein solches bleiben wird. Er selbst kennt in diesem Jahr eigentlich kein anderes Gefühl als das eines Gewinners. Bei Arsenal kam er in der Hinrunde in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, dabei gab es 14 Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage. Sein persönlicher Erfolgsweg soll gegen Kroatien weitergehen.