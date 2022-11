FIFA WM 2022 Sportschau Thema ab 19.15 Uhr: Anstoß in Katar - anfeuern oder anprangern? Stand: 19.11.2022 23:16 Uhr

Für die WM in Katar sind viele Menschen gestorben. Können wir unser Lieblings-Team da überhaupt noch anfeuern oder ist das völlig daneben?

Gleich am Tag des Eröffnungsspiels fragt Moderatorin Jessy Wellmer, wie wir jetzt, wo der Ball rollt, mit dem Turnier umgehen sollen: anfeuern oder weiter anprangern? Das hintergründige Talkformat "Sportschau Thema" wird sich während der WM an sieben ausgewählten Spieltagen sportpolitischen Themen rund das Turnier widmen.

Trainer-Legende und Spitzenpolitiker zu Gast

Trainer-Legende Winfried Schäfer ist zu Gast im Studio - er hat im vergangenen Jahr in Katar gearbeitet hat. Außerdem wird SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dabei sein. Der Spitzenpolitiker weiß um die wirtschaftlichen Abhängigkeiten Deutschlands von Katar und sagt über sich selbst, dass er ein kritischer Fußballfan ist.

Komplettiert wird die Runde von ARD-Investigativjournalist Benjamin Best. Seine Recherchen zur WM in Katar und zur Situation der Gastarbeiter vor Ort sorgen seit Jahren für Aufsehen. Er hat unter anderem an der ARD-Doku "Katar - WM der Schande" mitgewirkt.

In die Sendung wird auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf geschaltet. Außerdem berichtet ein kenianischer Gastarbeiter über seine Erfahrungen vor Ort und wie er das Turnier jetzt verfolgen wird.