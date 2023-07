2. WM-Spieltag Niederlande wohl ohne Beerensteyn gegen die USA Stand: 25.07.2023 13:22 Uhr

Die Niederlande müssen in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM in Australien und Neuseeland am Donnerstag (27.07.2023) gegen die USA wohl auf Stürmerin Lineth Beerensteyn verzichten. Die 26-Jährige zog sich in der Auftaktpartie gegen Portugal eine Knöchelverletzung zu.

Auf Krücken verließ die frühere Torjägerin des FC Bayern München am Sonntag (23.07.2023) das Forsyth-Barr-Stadion in Dunedin. Beerensteyn war in der Schlussphase des Duells mit den Ibererinnen (1:0) von Diana Gomes gefoult und daraufhin ausgewechselt worden. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus teilte eine Sprecherin des Königlichen Niederländischen Fußballbundes (KNVB) mit, dass die Verletzung "nicht so schlimm zu sein scheint". Konkretere Angaben zur Ausfallzeit der Torjägerin konnte sie allerdings nicht machen.

Keine Nachnominierung mehr möglich

Ein längerer Ausfall der Stürmerin von Juventus Turin oder gar ihr WM-Aus wäre für die Niederländerinnen eine mittelschwere Katastrophe. Denn die Frist zu einer Nachnominierung für eine verletzte Spielerin ist abgelaufen. Das wäre nur bis 24 Stunden vor Beginn der ersten Partie gegen Vorlage eines ärtzlichen Attests möglich gewesen. Zudem muss der Vizeweltmeister beim Ozeanien-Turnier ohnehin bereits auf seine neben Lieke Martens beste Angreiferin verzichten: Vivianne Miedema fehlt den "Löwinnen" wegen eines Kreuzbandrisses.

Jonker verzichtet auf niederländische Top-Torjägerinnen

Dass Bondscoach Andries Jonker in Fenna Kalma (30 Tore für den FC Twente), Romée Leuchter (17 Treffer für Ajax Amsterdam) sowie Tiny Hoekstra (15 Tore für Ajax) dennoch die drei treffsichersten Stürmerinnen der vergangenen Eredivisie-Saison nicht für die WM nominierte, sorgte bei manch einem niederländischen Fußball-Experten für Unverständnis.

Zumal die stattdessen berufenen Esmee Brugts, Renate Jansen und Katja Snoeijs weitaus schlechtere Torquoten hatten. Letztere gilt nun als potenzieller Beerensteyn-Ersatz, wenn die frühere Münchnerin nicht rechtzeitig für das USA-Duell am Donnerstag (3 Uhr MESZ, im Liveticker bei sportschau.de) fit werden sollte. Und genau danach sieht es aktuell aus.

Chancenwucher trübt US-Auftaktsieg

Die Qual der Wahl im Angriff hat hingegen US-Coach Vlatko Andonovski. Im Auftaktspiel gegen den Vietnam (3:0) konnte sich der 46-Jährige sogar den Luxus leisten, die amerikanische Fußball-Ikone

Megan Rapinoe sowie das 18 Jahre alte Ausnahmetalent Alyssa Thompson zunächst auf der Bank zu lassen. Ihren ganz großen Auftritt gegen den Außenseiter hatte Sophia Smith. Die 22-Jährige traf bei ihrem WM-Debüt gleich doppelt. Den dritten Treffer durch Lindsey Horan bereitete die Stürmerin zudem vor.

Es war ein Auftakt nach Maß für den Titelverteidiger. Allerdings nur vom Ergebnis her. Denn der Erfolg hätte weitaus höher ausfallen müssen. Wieder einmal in der Ära Andonovski betrieben die USA Chancenwucher. Der fahrlässige Umgang mit den Tormöglichkeiten zieht sich wie ein roter Faden durch die nun dreijährige Amtszeit des Nordmazedoniers. Ein Umstand, den die frühere Nationalspielerin und zweimalige Weltmeisterin Carli Lloyd zu einer Generalabrechnung mit dem Trainer nutzte.

Lloyd kritisiert Coach Andonovski

"Das ist ein Thema, seitdem er 2019 Coach wurde. Vor zwei Jahren hatten wir bei den Olympischen Spielen Chancen, die wir nicht genutzt haben. Das ist besorgniserregend. Denn wenn ein Turnier in die entscheidende Phase geht, gibt es viel weniger von solchen Chancen. Gegen Vietnam kannst du 20 oder 30 Chancen bekommen. Gegen die Topteams wird man das nicht schaffen. Deshalb ist es wirklich wichtig, aus den Chancen, die sich einem bieten, Kapital zu schlagen", sagte die 41-Jährige bei "Fox Sports".

Über die Ankündigung von Andonovski nach dem Vietnam-Spiel, nun im Training am Abschluss arbeiten zu wollen, konnte LLoyd nur müde lächeln: "Man wird nicht plötzlich ein besserer Finisher, wenn man es ein paar Tage übt. Das muss in der Vorbereitung passieren. Es geht dabei um das gegenseitige Verständnis und die Qualität des Passspiels."

Statistik spricht für die USA

Trotz der Defizite im Abschluss sind die Amerikanerinnen im Duell mit "Oranje" favorisiert. Nur zwei von bisher elf Spielen gegen die Niederländerinnen haben die US-Fußballerinnen verloren. Nun werden die "Löwinnen" gewiss mit viel Revanchegelüsten in das Gruppenspiel in Wellington gehen.

Denn die bis dato letzten beiden Niederlagen im Endspiel der WM 2019 sowie im Olympia-Viertelfinale 2021 waren fraglos die bittersten.

Spiele gegeneinander: 11 (8 Siege USA / 2 Siege Niederlande / 1 Remis

- FIFA-Ranking: USA Platz 1 / Niederlande Rang 9

- Beste WM-Platzierung: USA - Weltmeister 1991, 1999, 2015, 2019 - Niederlande - Rang zwei 2019

- Fun Fact: Die USA haben ihre vergangenen 13 WM-Spiele gewonnen - Rekord!