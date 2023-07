DFB-Team Lohmann fehlt beim DFB-Training - Trio zurück auf dem Platz Stand: 25.07.2023 08:24 Uhr

Ohne Sydney Lohmann haben die Ersatzspielerinnen der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (25.07.2023) ihr Training bei der WM in Australien bestritten. Die Mittelfeldakteurin von Meister FC Bayern München fehlte wegen einer leichten Adduktorenzerrung.

Die 23-Jährige war beim 6:0-Auftaktsieg des Mitfavoriten am Montag (24.07.2023) gegen Marokko nicht zum Einsatz gekommen. Bei der Übungseinheit im Lakeside Stadion in Melbourne dabei waren hingegen die Wolfsburgerinnen Lena Oberdorf und Marina Hegering sowie England-Legionärin Sjoeke Nüsken (Chelsea). Das zuletzt verletzte Trio stand zwar gegen Marokko im Kader, wurde aber von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht eingesetzt.

DFB-Team mit Respekt vor Kolumbien

Bei Mittelfeld-Abräumerin Oberdorf stehen die Chancen gut, dass die 21-Jährige im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien am kommenden Sonntag (11.30 Uhr MESZ, live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) in Sydney in die deutsche Auswahl zurückkehrt. Im deutschen Lager herrscht Einigkeit darüber, dass die Aufgabe gegen die Südamerikanerinnen schwieriger wird als das Duell mit den überforderten Marokkanerinnen.

Allrounderin Svenja Huth Huth erwartet Kolumbien "auf jeden Fall temperamentvoll" mit "technisch versierten" Spielerinnen. Das Team habe die Partie des kommenden Gegners gegen Südkorea (2:0) geschaut, bestätigte Torhüterin Merle Frohms: Es sei ein "sehr körperliches und umkämpftes Spiel" gewesen. Es habe "aber auch schöne Spielzüge mit Offensivgedanken gegeben", Kolumbien habe "schnelle Spielerinnen vorne drin, die sehr zielstrebig sind", sagte sie.