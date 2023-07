FIFA Frauen WM Erstes DFB-Training in Australien ohne Wolfsburg-Duo Stand: 13.07.2023 10:17 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen sind am Donnerstag in Australien eingetroffen. Bei der ersten lockeren Trainingseinheit konnten die angeschlagenen Wolfsburgerinnen Marina Hegering und Lena Oberdorf noch nicht teilnehmen.

Nach 27-stündiger Anreise erreichte der DFB-Tross am Donnerstagmorgen (14.07.2023) um 9.30 Uhr Ortszeit sein WM-Quartier im 4.500-Einwohner-Ort Wyong. Dort residiert der Rekordeuropameister in einem Golfhotel.

Das Nationalteam war am Dienstagabend (12.07.2023) aus Frankfurt/Main in Richtung Down Under losgeflogen und stieg nach einer Zwischenlandung in Dubai bei bestem Wetter in Sydney aus. Tagsüber hat es 22 Grad, dabei ist in Australien gerade Winter.

" Wir haben alle Bock, haben alle Lust. Aber gerade ist man noch so ein bisschen träge und müde. Wir sind jetzt einfach froh, hier zu sein ", erklärte Mittelfeldakteurin Oberdorf in einem DFB-Video. Ein Teil des Reisetrosses mit insgesamt 70 Personen war schon einen halben Tag vorher vor Ort und begrüßte die Spielerinnen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen am Hotel. Mit einem müden "Ahoi" grüßte Kapitänin Alexandra Popp, als sie aus dem Bus stieg.

MVT: "Müssen die Spielerinnen wachhalten"

Die erste lockere Trainingseinheit im Central Coast Regional Sporting & Recreation Sporting Complex stand dann wenige Stunden nach der Ankunft auf dem Programm. "Wir müssen die Spielerinnen vor allem wachhalten", erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Der Jetlag soll so möglichst schnell überwunden werden. Bei der ersten Übungseinheit fehlten die angeschlagenen Oberdorf (Muskelblesssur im Oberschenkel) und Hegering (Fersenprellung) vom VfL Wolfsburg noch.

Oberdorf fühlt sich "ein bisschen wie im Dschungel"

Die DFB-Frauen haben ihr Base Camp in Wyong knapp 100 Kilometer nördlich von Sydney während des ganzen Turniers aufgeschlagen. Einen Moment lang habe sie sich bei der Ankunft "ein bisschen wie im Dschungel" gefühlt, sagte Oberdorf: "Aber es ist eine sehr ruhige Lage, es fühlt sich ganz gut an."

Bis zu ihrem WM-Start bleiben den deutschen Fußballerinnen noch eineinhalb Wochen: Erst am 24. Juli (10.30 Uhr MESZ/ZDF) steht in Melbourne das erste Gruppenspiel gegen Marokko auf dem Programm. Es folgen die weiteren Duelle in der Vorrunde mit Kolumbien am 30. Juli (11.30 Uhr MESZ/live im Ersten) in Sydney und Südkorea in Brisbane am 3. August (12 Uhr MESZ/ZDF).