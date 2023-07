Finale in Gruppe E Portugal schnuppert an der Sensation Stand: 31.07.2023 08:55 Uhr

USA und Niederlande - das sind die großen Favoriten der Gruppe E. Vor dem letzten Spieltag am Dienstag (01.08.2023, 9.00 Uhr MESZ, Liveticker bei sportschau.de) hat aber plötzlich ein Underdog gute Karten: Portugal.

Es läuft eigentlich alles nach Plan für die beiden großen Favoriten der Vorrundengruppe E, Niederlande und USA. Beide haben ihre erste Partie gewonnen, um sich am 2. Spieltag im direkten Duell zwei Punkte zu teilen. Sie liegen also in der Tabelle mit je vier Zählern vorn und haben den Einzug ins Achtelfinale vor Augen und fest eingeplant.

Portugal - die große Unbekannte

Allerdings: Es gibt eine Unbekannte in dieser Gruppe - und die heißt: Portugal. Die Portugiesinnen besiegten am 2. Spieltag Vietnam und schraubten ihre Punktekonto auf drei. Das bedeutet: Gewinnen sie gegen die USA, sind sie weiter. Und die US-Amerikanerinnen wären wohl ausgeschieden. Denn natürlich rechnet niemand damit, dass die bisher unterlegenen Vietnamesinnen gegen die Niederlande etwas holen können.

Portugal also. Das bisher international kaum auffällige Team von der iberischen Halbinsel hat sich sowohl im Auftaktspiel gegen die Niederlande (0:1) wie auch dann gegen Vietnam (2:0) als spielerisch stark gezeigt. Und mit den beiden Youngsters Telma Encarnacao (21) und Kika Nazareth (20) hat es zwei Offensivspielerinnen im Kader, die sich ganz flink in die Notizbücher der großen europäischen Klubs geschrieben haben.

Telma Encarnaco - das "Bad Girl" macht auf sich aufmerksam

Beide mussten den Beginn der Niederlande-Partie noch von der Bank aus anschauen, im zweiten Spiel durften sie dann aber von Beginn an ran. Diese Chance nutzten sie. Sie erzielten die beiden Treffer - und mehr noch: Sie waren die spielbestimmenden Figuren auf dem Feld, zeigten sich kreativ, technisch stark und stets torgefährlich.

Vor allem die von der Insel Madeira stammende Encarnacao hat es den Experten und Expertinnen angetan. Die 21-Jährige wird vielerorts als "Bad Girl" bezeichnet - man spricht gern von ihrem enormen Temperament, das ein wenig an den uruguayischen Heißsporn Luis Suarez erinnert.

"Freigeist" wie Luis Suarez

"Sie ist ein freier Geist. Sehr temperamentvoll", versucht Madeiras Coach Albano Oliveira den Charakter seiner Spielerin wohlwollend zu beschreiben.

Der Trainer ist vor allem von den physischen Möglichkeiten seiner jungen Spielerin begeistert: "Telma verfügt über eine körperliche und schusstechnische Leistungsfähigkeit, die man im Frauenfußball selten sieht." Die USA, die sich bisher auf die Brillanz ihrer Angriffsreihe verlassen konnten, in der Defensive aber nicht immer sattelfest wirkten, sollten Vorsicht walten lassen.

Portugal verlor knapp gegen die Niederlande

Problem Kopfballspiel

Die technisch beschlagenen Portugiesinnen, die Vorteile im Eins-gene-Eins haben, offenbarten gerade gegen die Niederlande aber körperliche Probleme: Die Niederländerinnen gewannen beinahe alle Kopfballduelle und gewannen letztlich, weil sie in den Zweikämpfen mehr Durchsetzungsstärke hatten.

Fakten zum Spiel Portugal - USA - Spiele gegeneinander: 10 (10 Siege USA)



- FIFA-Ranking: Portugal Rang 21 / USA Platz 1



- Beste WM-Platzierung: Portugal erstmals dabei / USA - Weltmeister 1991, 1999, 2015, 2019



- Fun Fact: Portugals Cheftrainer Francisco Neto fungiert schon seit 2014 als Cheftrainer der portugiesischen Frauen-Nationalmannschaft. Er bedient sich bei der Auswahl der Spielerinnen hauptsächlich in der Heimat: 18 Spielerinnen des Kaders spielen in Portugal.

Vietnam - Niederlande: Geht's nur um die Höhe?

0:3 gegen die USA, 0:2 gegen Portugal - Vietnams Frauen-Nationalteam geht mit zwei Niederlagen ins Gruppen-Finalspiel gegen die Niederlande. Die Asiatinnen sind mit diesen beiden Resultaten bereits frühzeitig ausgeschieden aus dem WM-Turnier, es geht jetzt für sie noch um eine Art "Schaulaufen".

Erwartet wird natürlich, dass sich der Underdog in der eigenen Hälfte formieren wird, um die zu erwartende Niederlage möglichst in Grenzen zu halten. Auf die Niederlande wartet ein Geduldsspiel.

Niederlande personell gut gerüstet

Trainer Andries Jonker - seit einem guten halben Jahr im Amt - muss zwar auf die verletzte Vivienne Miedema verzichten, aber mit Topstar Lieke Martens von Paris Saint-Germain sowie der Ex-Wolfsburgerin Jill Roord (Manchester City) an der Spitze hat er eine gute Mischung aus erfahrenen und jüngeren Spielerinnen nominiert.

Bei den Niederländerinnen, bei denen ein großer Fokus natürlich bereits auf der kommenden K.o.-Runde liegt, hat sich zudem die personelle Lage in den letzten Tagen entspannt. Angreiferin Lineth Beerensteyn und Verteidigerin Stefanie van der Gragt, die zuletzt angeschlagen waren, konnten wieder mit dem Team trainieren.

Fakten zum Spiel Vietnam - Niederlande - Spiele gegeneinander: keine



- FIFA-Ranking: Vietnam Platz 32 / Niederlande Rang 9



- Beste WM-Platzierung: Vietnam noch keine - Niederlande - Rang zwei 2019



- Fun Fact: Vietnams Trainer Mai Duc Chung nennt seine Schützlinge "Töchter", sie nenenn ihn "Papa". Chung ist schon 72 Jahre alt. Er rainiert die Mannschaft schon zum vierten Mal, erstmals war er 1997 in Amt und Würden.