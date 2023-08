Vor dem Achtelfinal-Duell am Dienstag Frankreich vs. Marokko: Die nächste Geschichtsstunde? Stand: 07.08.2023 15:39 Uhr

In der Weltrangliste trennen Frankreich und Marokko 67 Plätze. Doch das Team aus Nordafrika sieht sich im Achtelfinale am Dienstag (08.08.2023, 13 Uhr) nicht chancenlos. Besonders Trainer Reynald Pedros geht selbstbewusst in die Partie. Er habe " keine Skrupel ".

Geschichte schreiben, das können die Marokkanerinnen. Mehrfach hat sich das arabische Team bereits einen Platz in den Historienbüchern gesichert: Als erstes nordafrikanisches Land, das sich für die WM qualifiziert, als erstes arabisches Team in den WM-Achtelfinals, als erstes afrikanisches Land, das zweimal in Folge bei einer WM zu Null spielt (jeweils 1:0 gegen Südkorea und Kolumbien).

Und auch das 0:6 zum Auftakt gegen ging schon in die Geschichte ein: Vor Marokko hat nämlich kein Team mit einem schlechteren Torverhältnis als 2:6 die Runde der besten 16 erreicht.

Erstes afrikanisches Team im Viertelfinale?

Am Dienstag (08.08.2023) wollen die "Löwinnen vom Atlas" nun aber wieder mit positiven Nachrichten glänzen: Marokko könnte das erste afrikanische Team und überhaupt der erste Debütant werden, der das WM-Viertelfinale erreicht. Und obwohl das Achtelfinale gegen den großen Favoriten aus Frankreich das Duell des Weltranglisten-72. (Marokko) gegen den -Fünften (Frankreich) ist, rechnet sich Marokko durchaus Chancen aus.

Pedros: "Kenne das französische Team perfekt"

"Ich kenne das französische Team perfekt. Das ist ein Vorteil für uns" , so Marokko-Trainer Reynald Pedros selbstbewusst. Der 51-Jährige, der seit 2020 für den Aufschwung in Marokkos Frauenfußball verantwortlich ist, trainierte lange Zeit in Frankreich. Aus den beiden Spielzeiten bei Olympique Lyon, wo er 2018 und 2019 insgesamt sechs Titel holte, kennt er allein sechs Spielerinnen des aktuellen WM-Aufgebots.

Pedros: Sechs Titel mit Lyon

Und, so sagt der frühere französische Nationalspieler: "Ich habe überhaupt keine Skrupel oder Gewissensbisse, Frankreich zu schlagen."

Favoriten tun sich bisher schwer

Wie schwer sich Favoriten gegen Underdogs tun können, hat sich in den Achtelfinals bereits in den Spielen von England und den Niederlanden gezeigt. Europameister England zitterte sich gegen den Nigeria über das Elfmeterschießen ins Viertelfinale. Die Niederlande mühten sich glanzlos gegen Südafrika weiter.

Renard (Frankreich): "Gleiches Kaliber wie Brasilien"

Damit Frankreich dies nicht passiert, warnt Trainer Herve Renard vor dem Duell am Dienstag in Adelaide sehr eindringlich: "Marokko ist nicht ohne Chance" , sagt der 54-Jährige, um verbal noch einen draufzusetzen: "Dieses Spiel hat für uns dasselbe Kaliber wie die Partie gegen Brasilien."

Frankreichs Trainer Renard (re.).

Gegen Brasilien gewann Frankreich 2:1 und qualifizierte sich nach einem 6:3 gegen Panama und einem 0:0 gegen Jamaika ungeschlagen für das Achtelfinale. "Vor dem Spiel und auf dem Papier sind unsere Chancen gegen Frankreich sehr gering" , weiß Marokko-Trainer Pedros. Um nach einer Pause hinzuzufügen: "Lasst uns nach dem Spiel noch einmal schauen."

Renard kennt Marokko gut

So, wie Pedros stark mit Frankreich verbunden ist ( "Ich bin Franzose und mein Herz ist marokkanisch" ), hat Renard starke Bindungen nach Marokko. Als Nationaltrainer betreute er die Männer-Mannschaft zwischen 2016 und 2019, rang dabei Spanien bei der WM 2018 in der Vorrunde ein 2:2 ab.

Marokko: Männer-Märchen endet gegen Frankreich

Im Männer-Fußball erlebte Marokko bei der WM 2022 in Katar ein Märchen. Bis ins Halbfinale zogen die "Löwen vom Atlas" ein – erst dort wurden sie gestoppt. Gegen Frankreich (0:2). Wiederholt sich die Geschichte auch für die "Löwinnen vom Atlas"? Das ist noch unklar.

Nur eins ist sicher: "Im Viertelfinale wird nur ein französischer Trainer stehen" , weiß Frankreich-Trainer Renard. Und fügt hinzu: "Ich hoffe, dass ich das bin."