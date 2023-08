"Oranje" steht im Viertelfinale Niederlande siegen glanzlos gegen Südafrika Stand: 06.08.2023 05:57 Uhr

Vize-Weltmeister Niederlande ist mit etwas Mühe ins WM-Viertelfinale eingezogen. Das "Oranje"-Team setzte sich am frühen Sonntagmorgen (06.08.2023) im WM-Achtelfinale 2:0 (1:0) gegen Außenseiter Südafrika durch. Im Viertelfinale am kommenden Freitag (11.08.2023) kommt es so Wellington zum europäischen Duell gegen Spanien.

Ein zeitiges Kopfballtor und ein Torwartfehler brachten dem Team von "Oranje"-Trainer Andries Jonker den Einzug in die Runde der besten Acht. Die Führung im australischen Sydney erzielte Jill Roord bereits in der neunten Minute. Nach einer Ecke bekam Südafrika den Ball nicht weg, Mittelfeldspielerin Roord musste aus Nahdistanz per Kopf nur einnicken.

Für die Entscheidung sorgte nach dem Wechsel ein Fehler von Südafrikas Torfrau Kaylin Swart, der ein recht harmloser Ball von Lineth Beerensteyn durch die Arme ins eigene Tor rutschte (68.).

Frühe Führung bringt keine Sicherheit

Mit der frühen Führung und Ballbesitzanteilen von knapp 80 Prozent in der Anfangsphase sah es zu Beginn nach einem leichten Erfolg für den Sieger der Vorrundengruppe E aus. Doch das Tor brachte den Niederländerinnen keine Sicherheit. Stattdessen kamen die Südafrikanerinnen mit schnellem Umschaltspiel und schnörkellosen Angriffen ins Spiel zurück.

Kgatlana mit zwei Südafrika-Großchancen

Schon in der ersten Hälfte hätte der Ausgleich fallen können: Nach zwei Übersteigern im Strafraum kam Thembi Kgatlana frei zum Abschluss, den Torfrau Daphne van Domselaar aber parierte (33.). Kgatlana hatte auch die nächste Großchance für die Außenseiterinnen: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit stand sie plötzlich allein vor van Domselaar, die sich breit machte und so den verdienten Ausgleich verhinderte (45. + 2.).

Zwei "Oranje"-Abseitstore

Mit einem überraschenden Torschussverhältnis von 9:8 für Südafrika ging es in die Pause. Und auch nach Wiederanpfiff drängte "Banyana Banyana" auf den Ausgleich. Das Tor machte aber "Oranje". Zunächst traf Lieke Martens-van Leer (54.) nach schöner Drehung im Strafraum – und praktisch aus dem Nichts. Der Treffer wurde durch VAR-Entscheidung wegen einer Abseitsstellung von Passgeberin Victoria Pelova aber wieder zurückgenommen.

Fehler der Torfrau bringt Entscheidung

In die Druckphase von Südafrika dann der folgenschwere Patzer von Swart, der zum 2:0 führte (68.). Doch das Team von Südafrika-Trainerin Desiree Ellis gab sich auch mit dem 0:2 nicht auf. Bei der besten Chance scheiterte Linda Motlhalo nach einem Abstauber an van Domselaar, die den Ball per Glanztat um den Pfosten lenkte (72.). Auch in der Nachspielzeit musste van Domselaar eingreifen, diesmal parierte sie einen abgefälschten Schuss von Kgatlana (90.+4.) stark.

Die Niederländerinnen trafen noch einmal, aber durch Beerensteyn erneut aus Abseitsposition (80.). So blieb es beim letztlich glanzlosen Viertelfinal-Einzug von "Oranje".