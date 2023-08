WM-Finale US- Schiedsrichterin Penso leitet Spanien gegen England Stand: 18.08.2023 11:52 Uhr

Halbfinal-Schiedsrichterin Tori Penso aus den USA wird auch das WM-Endspiel zwischen Spanien und England am Sonntag (20.08.2023) leiten. Das gab der Weltverband FIFA am Freitag (18.08.2023) bekannt.

Für die 36-jährige Penso ist das Weltmeisterschafts-Endspiel (20.08.2023, ab 12 Uhr im Liveticker und im Audiostream) bereits das fünfte Spiel der WM in Australien und Neuseeland. Zuvor war die US-Amerikanerin bereits beim 6:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Marokko, beim Duell Schweiz gegen Neuseeland (0:0), beim Achtelfinale Frankreich gegen Marokko (4:0) und beim Halbfinale Australien gegen England (1:3) an der Pfeife. Für Penso, die seit 2019 Profi-Schiedsrichterin ist, ist der Einsatz im WM-Finale der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere als Schiedsrichterin.

Spiel um Platz drei: Waliserin Foster nominiert

Im Spiel um Platz drei zwischen Schweden und Australien am Samstag (19.08.2023, 10 Uhr im Livestream und live in der ARD) wird Cheryl Foster aus Wales die Unparteiische sein. Die 42-Jährige, die in diesem Jahr das Champions-League-Finale zwischen Barcelona und Wolfsburg pfiff, kommt in Brisbane zu ihrem vierten WM-Einsatz. Zuvor pfiff Foster die Vorrundenspiele Schweden gegen Italien (5:0) und Brasilien gegen Panama (4:0) sowie das Achtelfinalspiel Schweiz gegen Spanien (1:5).

Bei der WM nur Haupt- Schiedsrichterinnen im Einsatz

Die WM in Australien und Neuseeland ist das erste große internationale Turnier, bei dem ausschließlich Schiedsrichterinnen auf dem Platz zum Einsatz kommen. Bei den insgesamt 64 Partien waren und sind 33 Haupt-Unparteiische im Einsatz. Männer wurden ausschließlich als Video Assistant Referee eingesetzt. Aus Deutschland wurde keine Schiedsrichterin nominiert.