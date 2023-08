Vor dem Spiel um Platz drei in Brisbane Australien und Schweden "verdammt hungrig" Stand: 18.08.2023 13:36 Uhr

"Das Halbfinale tat weh" - bei WM-Gastgeber Australien und Schweden. Im Spiel um Platz drei soll es für beide Teams nun aber ein Happy End geben. Es ist ein besonderes Duell - man kennt sich gut.

Der Schmerz über die Halbfinal-Niederlage ist verflogen. Nun geht es um Bronze. Im "kleinen Finale" der Frauen-WM spielen Australien und Schweden am Samstag (19.08.2023, 10 Uhr, im Livestream und live in der ARD) um ein versöhnliches Ende der Titelkämpfe. "Wir sind verdammt hungrig. Wir wollen mit Bronze nach Schweden zurückfliegen" , so die kämpferische Ansage von Amanda Ilestedt. Schwedens Weltklasse-Abwehrspielerin ergänzt: "Wir werden alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen."

Gustavsson: Keine Experimente

"Das Halbfinale tat weh" , blickt Australiens Trainer Tony Gustavsson kurz auf die 1:3-Niederlage gegen England zurück. "Ich weiß, dass wir emotional sind. Aber wir haben keine Zeit, uns damit zu beschäftigen. Wir spielen um eine Medaille. Wir müssen bereit sein" , sagt der schwedische Coach der "Matildas" am Freitag (18.08.2023) auf der Pressekonferenz. Und Sam Kerr, Star des Gastgeber-Teams, ergänzt: "Der Fokus liegt ganz auf dem Spiel um Platz drei."

Gustavsson: Siege und Niederlagen gegen Schweden

Und dieses Spiel ist für den im schwedischen Sundsvall geborenen früheren Stürmer " ein ganz besonderes Spiel. Ich habe gegen Schweden bestimmt schon in jedem Turnier gespielt. Eine Menge Freunde und Spielerinnen habe ich dort trainiert ". Als Co-Trainer der US-Ladies besiegte Gustavsson Schweden unter anderem bei der WM 2019. Allerdings musste er auch schon bittere Niederlagen gegen sein Heimatland verkraften, wie im Olympia-Viertelfinale 2016, in dem sich Schweden dramatisch im Elfmeterschießen durchsetzte.

In der schwedischen Profiliga trainierte der Coach unter anderem Tyresö FF, mit dem Klub zog er 2014 auch ins Champions-League-Finale ein (3:4-Niederlage gegen Wolfsburg), Sundsvall oder Hammarby. Zeit für Sentimentalitäten hat Gustavsson aber nicht, denn "wenn das Spiel morgen beginnt, dann geht es 90 Minuten um Fußball."

Und: "Wir wollen gewinnen" , sagt Gustavsson, der deshalb auch sein bestes Team spielen lassen will. "Ich werde die stärkste Startaufstellung wählen. Es geht nicht darum, in dieser Partie Spielerinnen Erfahrung zu geben" , erteilt Gustavsson den Hoffnungen einiger Reservistinnen auf einen Einsatz eine Absage.

Gehirnerschütterung: "Matildas"-Abwehrchefin Kennedy fehlt

Schmerzen dürfte den Trainer aber, dass er auf Alanna Kennedy verzichten muss. Die 28-jährige Abwehrchefin verpasst das Bronze-Spiel wegen einer Gehirnerschütterung, die sie sich im Viertelfinale gegen Frankreich zuzog. Bereits im Halbfinale gegen England musste Kennedy, die bis dahin eine überragende WM gespielt hatte, passen. Kennedy ist nach Mary Fowler, Aivi Luik und Charlotte Grant die vierte "Matildas"-Spielerin, die sich während der WM eine Gehirnerschütterung zuzog.

"Ist Fußball jetzt Australiens Nationalsport?"

"Wir sind hart im Nehmen. Wir sind fit. Wir haben die Unterstützung der Fans" , so Gustavsson. Die Unterstützung der Fans ist den Gastgeberinnen gewiss - in Brisbane ist das Stadion mit 50.000 Zuschauern ausverkauft, wie beim Halbfinale, das mit 11 Millionen Zuschauern für einen neuen TV-Rekord sorgte, werden wieder viele Millionen am Bildschirm mitfiebern. In der australischen Presse wird bereits diskutiert: "Die große Debatte: Ist Fußball jetzt Australiens Nationalsport?" . So stellt news.com.au fest: "Dieser Stolz, als die 'Matildas' und auf eine berauschende Reise mitnahmen, hat das Land in einen Bann gezogen, wie man es vorher nicht gesehen hat."

Schwedens Torfrau Musovic: "Diese Situationen liebe ich"

Die große Unterstützung der Fans macht Australien aus Sicht von Schwedens Torfrau Zecira Musovic zum Favoriten im Spiel um Platz drei: "Sie haben das Publikum und den Druck auf ihrer Seite. Sie sind die Favoritinnen. Wir brauchen eine Top-Leistung" , sagt die 27-Jährige und freut sich auf das Duell: "Situationen wie diese liebe ich."

Fünf Australierinnen spielen in Schweden

Das "kleine Finale" zwischen Schweden und Australien ist ein besonderes - man kennt sich. Gustavsson spielt gegen sein Heimatland, einige der "Matildas" gegen Klub-Teamkolleginnen. Fünf Australierinnen stehen in Schweden unter Vertrag, mit Kyra Cooney-Cross (Hammarby) auch eine der Leistungsträgerinnen.

Wer entscheidet das Duell Musovic vs. Kerr?

Zudem kicken elf Spielerinnen aus dem "Aussie"-Team und sieben Schwedinnen in der englischen Women's Super League. Das spannendste direkte Duell im Spiel um Platz drei könnten zwei Chelsea-Spielerinnen austragen: Schwedens Torfrau Musovic will ein weiteres Tor von Kerr verhindern. Kerr unterstrich ihre Klasse erst im Halbfinale - mit dem mutmaßlich schönsten Tor des Turniers traf sie gegen England zum zwischenzeitlichen 1:1. Ob sie auch gegen Musovic so trifft? "Es ist schön, gegen Mitspielerinnen anzutreten. Ich freue mich auch, das Zecira bisher so stark spielt. Aber hoffentlich morgen nicht" , sagte Kerr.

Erstes Bronze für Australien oder viertes für Schweden?

Bereits vor Anpfiff steht für Australiens Team fest: Egal, wie das Spiel endet, die Platzierung wird die beste in der Fußball-Geschichte des Fünften Kontinents sein. Bisher kamen die "Matildas" nicht über das Viertelfinale (2007/2011/2015) hinaus, die männlichen "Socceroos" schafften es maximal bis ins Achtelfinale (2022). Schweden will dagegen nach 1991, 2011 und 2019 zum vierten Mal WM-Bronze holen. Immer wenn das Team im "kleinen Finale" stand, hat es auch gewonnen.