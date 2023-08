Frankreichs famoses Sturm-Duo Le Sommer und Diani - Torjägerinnen mit großem Ziel Stand: 09.08.2023 10:53 Uhr

Dass Frankreich einer der Favoriten auf den Titel bei der Frauen-WM ist, liegt vor allem am starken Angriff. Eugenie Le Sommer und Kadidiatou Diani waren Rivalinnen und machen jetzt gemeinsame Sache.

Alles fing an mit einer gewaltigen Protestbewegung. Weil die Spielerinnen der französischen Frauen-Nationalmannschaft nicht mehr unter der ehemaligen Trainerin Corinne Diacre arbeiten wollten, gingen sie auf die Barrikaden. Die Topspielerinnen Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto und Kadidiatou Diani erklärten sogar ihren Rücktritt. Diani machte beispielsweise klar, dass sie erst wieder bereit sei, für "Les Bleues" aufzulaufen, sobald die " nötigen tiefgreifenden Änderungen " umgesetzt seien.

Renard holt auch Le Sommer zurück

Anfang März wurde Diacre dann entlassen und Hervé Renard neuer Trainer. Die drei Spielerinnen kehrten zurück und mit ihnen auch eine Stürmerin, die unter der Renard-Vorgängerin in Ungnade gefallen war: Rekordtorschützin Eugenie Le Sommer.

Seit dem Winter 2020 hatte Diacre die 34-Jährige nicht mehr berücksichtigt, Renard holte sie sofort zurück. Im April 2023 war sie wieder Teil des Kaders. " Als mein Name fiel, konnte ich es nicht glauben, so sehr hatte ich zwei Jahre lang auf jede Liste gewartet. Das sind viele Emotionen ", sagte Le Sommer bei der Verkündung.

Rekordtorschützin Frankreichs

Da gehört es zu einer guten Geschichte, dass Le Sommer nach dem äußerst überzeugenden Auftritt im Achtelfinale gegen Marokko (4:0) zu den gefeierten Heldinnen zählt. Zwei Tore erzielte sie, im gesamten Turnier hat sie nun bereits drei Treffer auf dem Konto. Damit erweiterte sie ihre Rekordzahlen: mit acht WM-Toren ist sie die beste Französin der Geschichte, insgesamt traf sie nun schon 92-mal für die "L'Equipe Tricolore".

Eugenie Le Sommer (M) erzielte das Tor zum 1:0 für Frankreich.

Le Sommer gibt ihrer Mannschaft aber viel mehr als Tore. Mit Olympique Lyon gewann sie achtmal die Champions League, wurde elfmal Meister - die Goalgetterin (215 Tore in 309 Spielen für Lyon) weiß, was es braucht, um Titel zu gewinnen. Und so will sie ihr Team zur ersten Trophäe führen. Das Team habe nun " Selbstvertrauen " und sei " bereit für das Viertelfinale ", sagte Le Sommer. Dort geht es am Samstag (12.08.2023) gegen Gastgeber Australien.

Le Sommer hat es satt, nur vom Titel zu sprechen - sie will ihn holen

Schon vor dem Turnier machte Le Sommer klar, dass es ihr aber nicht ums Viertelfinale geht, sondern um den Sieg im Endspiel. " Ich habe mit dem Klub alles gewonnen, was möglich war. Aber ich habe noch keine Titel mit der Nationalmannschaft gewonnen. Dabei haben wir das Potenzial. Wir sind selbstbewusst, denn wir sind das französische Team ", sagte sie. "Wir gehören zu den Favoriten. Aber es reicht nicht zu sagen: Wir wollen den WM-Titel gewinnen. Hoffentlich ist es der richtige Zeitpunkt. "

Und es macht den Anschein, als könnte dieser gekommen sein. Nach dem holprigen Start gegen Jamaika (0:0) wurden die Leistungen gegen Brasilien (2:1), Panama (6:3) und Marokko immer stärker. " Wir sagen es uns jedes Mal, wir wollen gewinnen, wir wollen mit der französischen Nationalmannschaft bis zum Ende eines Wettbewerbs kommen ", sagte Le Sommer. " Wir sagen es uns dieses Jahr noch einmal. Ich habe gespürt, dass alle Mittel bereitgestellt wurden, damit wir Erfolg haben, und das ist wichtig ."

Diani und Le Sommer - Sturmpartnerinnen bald auch im Ligaalltag

Besonders wichtig ist aber, dass Frankreichs Sturm gerade unaufhaltsam ist. Le Sommer bildet ein extrem torgefährliches Duo mit Diani. Zusammen haben die beiden in den vergangenen drei Spielen sieben Tore erzielt, Diani ist mit fünf Treffern und zwei Vorlagen sogar die beste Scorerin im Turnier.

Die Französinnen ergänzen sich perfekt - Le Sommer ist besonders stark im Abschluss und hat ein Näschen für die gefährlichen Räume, Diani ist mit ihrer Power nicht zu stoppen und ebenfalls eiskalt vor dem Tor.

Dabei sind die beiden seit Jahren schon Rivalinnen. Seit 2017 kämpfte Diani im Trikot von Paris St. Germain immer gegen Lyon und Le Sommer um die Titel - meist mit dem besseren Ende für Olympique. 2020/21 wurde Diani sogar zur besten Spielerin des Jahres gewählt, vergangene Saison erzielte sie in 17 Ligaspielen 17 Tore, dazu sechs in der Champions League.

Sie galt im Sommer als eine der begehrtesten Stürmerinnen der Welt, ihr Vertrag lief aus - und die 28-Jährige entschied sich, auch auf Klubebene mit Le Sommer gemeinsame Sache zu machen.