Klopps Abschiedstour beginnt mit Heimsieg im FA Cup Stand: 28.01.2024 17:28 Uhr

Zwei Tage, nachdem Jürgen Klopp seinen Rücktritt als Trainer des FC Liverpool bekanntgegeben hatte, ging es für ihn auf seine Bühne. Der FC Liverpool empfing am Sonntag (28.01.2024) Zweitligist Norwich City in der 4. Runde des FA Cups an der Anfield Road - und Fans und Team bescherten Klopp beim 5:2 (2:1)-Sieg einen runden Nachmittag.

Mit breitem Lächeln kam Jürgen Klopp nach dem Team aus den Katakomben und wurde wie die ganze Mannschaft zum Aufwärmen freundlich an der Anfield Road in Liverpool empfangen. Ein normales Spiel also für "The Normal One"? Nicht ganz. Es war schließlich gerade einmal knapp 48 Stunden her, dass der 56-Jährige seinen Abschied aus Liverpool im Sommer erklärt hatte.

Die ganz großen Emotionen wird es wahrscheinlich erst im Mai geben, aber die Fans zeigten schon, wie sehr sie ihren deutschen Trainer schätzen und vermissen werden. Vor "The Kop", der Tribüne mit den ganz alt eingesessenen Fans, prangte ein großes Banner mit dem Konterfei von Klopp und allen Trophäen, die der FC Liverpool unter ihm gewonnen hat. Darüber der Schriftzug "Rewriting History", Geschichte neu schreiben.

Dazu gab es viele einzelne Plakate, Schilder und immer wieder Sprechchöre, die Liebe und Verehrung für "The Boss" ausdrückten, der den FC Liverpool 2015 übernommen und seitdem zurück in die englische, europäische und Welt-Spitze geführt hatte. Klopp nahm das wahr, aber wollte diese Emotionen (noch) nicht wirklich zulassen. "Ich verstehe, dass es sehr emotional ist", sagte Klopp nach dem Schlusspfiff der BBC: "Aber in den Spielen müssen wir Krieger sein und nicht den alten Mann an der Seitenlinie feiern."

Ungefährdeter Liverpool-Sieg

Und auf dem Feld machte das Team Klopp auch nur phasenweise das Leben etwas schwerer. Gegen Zweitligist Norwich City gewann der FC Liverpool nach Toren von Curtis Jones (16.), Darwin Nunez (28.), Diogo Jota (53.), Virgil van Dijk (63.) und Ryan Gravenberch (90.+5) mit 5:2 (2:1) und steht damit im Achtelfinale. Dort gibt es wieder ein Heimspiel gegen den FC Watford oder FC Southampton, die nach einem 1:1 ins Wiederholungsspiel müssen.

Norwich gelang zwar durch Ben Gibson (22.) zwischenzeitlich der Ausgleich und später durch Borja Sainz (69.) der Anschluss zum 2:4, aber mehr war für den Außenseiter mit Trainer, Klopp-Freund und -Trauzeugen David Wagner nicht drin. Und so trugen auch die Gäste in gewisser Weise zu einem positiven Start zum "Klopp-Countdown" bei, der wahrscheinlich seinen Höhepunkt beim letzten Auftritt vor heimischer Kulisse am letzten Spieltag der Premier League am 19. Mai gegen Wolverhampton haben wird.

Diese letzten Tage will Liverpool nach englischen Medienberichten bis dahin mit einer eigenen Video-Dokumentation begleiten, der sich Klopp bisher immer verweigert hatte. Die letzten Monate werden ihm und seinem Team alles abverlangen: In Premier League, FA Cup, Ligapokal und Europa League hat Klopp die Chance, sich mit vier Titeln noch tiefer in die Geschichte der "Reds" einzugraben.