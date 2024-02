SC Freiburg dabei Zwischenrunde in der Europa League - wer packt das Achtelfinale? Stand: 14.02.2024 13:03 Uhr

Durchschnaufen für Bayer Leverkusen, aber der SC Freiburg muss ran: In der Europa League steht die Zwischenrunde mit acht Partien an. Wer ist dabei? Wer hat die besten Chancen auf das Achtelfinale?

Der aufgeblähte Modus der Europa League will es so: Bevor es ins Achtefinale geht, treten 16 Mannschaften in einer Zwischenrunde gegeneinander an, den sogenannten Playoffs. Qualifiziert dafür sind die acht Tabellendritten der Champions-League-Gruppenphase sowie die acht Tabellenzweiten der Europa-League-Gruppenphase.

Die Gruppenersten der Europa League, darunter Bayer Leverkusen, stehen bereits im Achtelfinale, das vom 7. März an mit den Hinspielen ausgetragen wird.

Ziel Achtelfinale lautet auch die Marschroute beim zweiten deutschen Vertreter, dem SC Freiburg. Die Breisgauer haben die schwere Aufgabe beim französischen Vertreter RC Lens zu lösen, der eine gute Vorrunde in der Königklasse spielte und mit acht gesammelten Punkten knapp am FC Arsenal (13) und an PSV Eindhoven (9) scheiterte. Das Streich-Team dürfte als Außenseiter in dieses Duell gegen Lens gehen.

Benfica Favorit gegen Toulouse

Der zweite französische Vertreter, Stade Rennes, muss sich mit einem der Hochkaräter dieser Zwischenrunde auseinandersetzen, dem AC Mailand. Gleich dreimal verteten in den Playoffs sind Teams aus Portugal, darunter Benfica Lissabon mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt.

Der portugiesische Meister, im Vorjahr im Viertelfinale der Champions League knapp an Inter Mailand ausgeschieden, trifft auf den FC Toulouse, derzeit nur 14. in der Ligue 1. Ebenfalls aus Portugal dabei: Sporting Lissabon und Sporting Braga.

Auch Deutschland ist noch eimal vertreten, allerdings nur als Spielort: Im Hambuger Volkspark Stadion ist Schachtar Donezk aus Gründen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erneut zu Gast in der Hansestadt und trifft dort auf Olympique Marseille.

Hinspiele, Donnerstag, 18.45 Uhr

Feyenoord Rotterdam - AS Rom

Galatasaray Istanbul - Sparta Praha

Shakhtar Donetsk - Olympia Marseille

Young Boys Bern - Sporting CP

Hinspiele, Donnerstag, 21 Uhr

Benfica Lissabon - FC Toulouse

AC Mailand - Stade Rennes

RC Lens - SC Freiburg

Sporting Braga - Qarabağ

Völler: "Bayer kann drei Titel holen"

Erst nach dieser Zwischenrunde geht es mit dem Achtelfinale weiter, und da hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler bereits den Ton gesetzt. "Ich bin mir sicher, dass Bayer mindestens einen, wenn nicht sogar zwei oder drei Titel holen kann", sagte Völler. Drei Titel - das würde bedeuten, dass die Werkself neben Meisterschaft und DFB-Pokal auch den Europa-League-Pokal nach Hause trägt.

Aber bis dahin ist es ein weiter Weg, auf dem auch der FC Liverpool im Wege steht. Liverpool gegen Leverkusen im Finale der Europa League hört sich zumindest nicht schlecht an. Ausgelost wird das Achtelfinale am 23. Feburar, 12 Uhr, dem Tag nach den Zwischenrunden-Rückspielen, am Sitz der UEFA in Nyon.

Für das Achtelfinale qualifiziert

Bayer Leverkusen (Deutschland)

FC Liverpool (England)

Atalanta Bergamo (Italien)

Glasgow Rangers (Schottland)

West Ham United (England)

FC Villareal (Spanien)

Brighton & Hove Albion (England)