18 Spiele gleichzeitig Großes Gruppen-Finale auch in der Europa League Stand: 29.01.2025 08:39 Uhr

Nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Europa League stehen am letzten Spieltag der Ligaphase 18 Partien parallel an. Mittendrin: Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Was man dazu wissen muss.

Wann wird gespielt?

Los geht es am Donnerstag (30.01.2025). Dann werden alle 18 Partien um 21 Uhr zeitgleich angepfiffen.

Wie ist der Modus?

Es läuft genau wie in der Champions League ab. Die ersten acht Teams der Tabelle ziehen ins Achtelfinale ein, die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 ermitteln in den Playoffs acht weitere Teilnehmer. Der Rest scheidet aus.

Wer ist schon weiter, wer ist schon raus?

Lazio Rom steht als aktueller Tabellenführer vor dem 8. und letzten Spieltag als einziger Klub schon sicher im Achtelfinale.

15 Mannschaften stehen zumindest sicher in den Playoffs. Das sind der RSC Anderlecht, Athletic Bilbao, AZ Alkmaar, FK Bodø/Glimt, Eintracht Frankfurt, FCSB aus Bukarest, Galatasaray Istanbul, Olympique Lyon, Manchester United, Olympiakos Piräus, Glasgow Rangers, Tottenham Hotspur, Union Saint-Gilloise und Viktoria Pilsen.

Bereits ausgeschieden sind Dynamo Kiew, Ludogorez Rasgrad, Malmö FF, OGC Nizza, Qarabag FK, FK RFS aus Riga und Slavia Prag.

Wer steht besonders unter Druck?

Alle anderen Teams müssen noch zittern, darunter namhafte Klubs wie Ajax Amsterdam, Real Sociedad San Sebastian, der FC Porto, Fenerbahce und Besikas Istanbul, die AS Rom - und auch 1899 Hoffenheim.

Wie genau steht es um die beiden deutschen Klubs?

Eintracht Frankfurt steht im eineinhalb Beinen im Achtelfinale. Dem Tabellen-Zweiten reicht bei der AS Rom ein Unentschieden zum direkten Einzug in die Runde der letzten 16. Doch auch bei einer Niederlage müsste schon sehr viel schiefgehen, um die Hessen noch von einem der begehrten Plätze zu verdrängen.

Hoffenheim dagegen droht das frühe aus. Mit sechs Punkten ist die TSG aktuell 28. der Tabelle. Der Rückstand auf Besiktas Istanbul auf Rang 24 beträgt drei Zähler. Am letzten Spieltag müssen die Hoffenheimer in Anderlecht ran - und die Belgier kämpfen als Siebter um das direkte Weiterkommen. Selbst bei einem Sieg ist 1899 auf Patzer der Konkurrenz angewiesen.

Wie berichtet die Sportschau?

Von den beiden Partien mit deutscher Beteiligung wird es Radio-Vollreportagen geben. Aktuelle Zwischenstände aller Partien mitsamt Blitztabelle gibt es im Live-Ticker.

Wie geht es nach dem letzten Spieltag weiter?

Die Spiele der Playoffs werden am 13. sowie am 20. Februar 2025 angepfiffen. Am 6. und 13. März steigt dann das Achtelfinale.

Wie läuft die Auslosung der Playoffs?

Gelost wird am Freitag, den 31. Januar, ab 13 Uhr im schweizerischen Nyon. Die Teams, die die Ligaphase zwischen Platz neun und 16 abschließen, werden gesetzt und treffen auf Mannschaften, die auf den Plätzen 17 bis 24 gelandet sind. Das gesetzte Team hat im Rückspiel Heimrecht.

Der Turnierbaum gibt den weiteren Weg vor. So treten beispielsweise die Teams, welche die Plätze neun und zehn belegen, gegen die Mannschaften an, die auf Platz 23 oder 24 stehen. Teams auf den Plätzen elf oder zwölf treffen auf die Mannschaften auf Platz 21 oder 22.

Duelle mit Klubs aus dem gleichen Nationalverband sind möglich. Es ist außerdem möglich, dass Vereine auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.