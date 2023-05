DFB-Pokal-Halbfinale live im Ersten VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt - alles Wichtige zum Spiel Stand: 02.05.2023 13:35 Uhr

Das Erste überträgt am Mittwoch das zweite Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Hier gibt es alle Wichtige zum Spiel.

Mittwoch ab 20.15 Uhr live im Ersten

Das Erste überträgt das Duell der beiden Bundesligisten am Mittwoch live, die Sendung der Sportschau startet um 20.15 Uhr. Moderatorin ist Esther Sedlaczek, Bastian Schweinsteiger ist als Experte dabei, Tom Bartels kommentiert das Spiel. Zudem wird es auf sportschau.de einen Livestream und auch einen Audiostream geben.

Aktuelle Form: Frankfurt in der Krise, Stuttgart im Aufwind

Die Eintracht ist in der Tabelle auf den neunten Platz abgerutscht und wartet in der Bundesliga seit neun Spielen auf einen Sieg. Erst zuletzt gab es daheim ein mageres 1:1 gegen den FC Augsburg. Die Stuttgarter dagegen gehen mit Rückenwind aus der Liga in die Partie. Nach dem 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach sind die Schwaben auf Platz 15 geklettert und in der Liga seit vier Partien ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Begegnungen in der Bundesliga: Frankfurt hat die Nase vorn

In den beiden direkten Duellen in der aktuellen Bundesliga-Saison hatte Frankfurt leicht die Nase vorn. Im Hinspiel in Stuttgart gewann das Team mit 3:1. Sebastian Rode, Daichi Kamada und Kristjan Jakic trafen für die Gäste, Tiago Tomas für den VfB. Beim Rückspiel in Frankfurt hieß es dann am Ende 1:1. Stuttgarts Silas Katompa Mvumpa glich die Führung von Rode aus.

Der Weg ins Halbfinale: Frankfurt zum zweiten Mal nach Stuttgart

Die Frankfurter reisen in der aktuellen Pokalsaison schon zum zweiten Mal nach Stuttgart. In der zweiten Runde gewann die Eintracht mit 2:0 bei Kickers. Zuvor hatte es einen 4:0-Sieg beim 1. FC Magdeburg gegeben. Im Achtelfinale feierte das Team dann ein 4:2 im Hessen-Duell gegen Darmstadt 98, im Viertelfinale gab es ein 2:0 gegen Union Berlin.

Die Stuttgarter hatten das Losglück auf ihrer Seite und spielten bisher nur gegen unterklassige Klubs. Nach dem 1:0 bei Dynamo Dresden gab es ein lockeres 6:0 gegen Arminia Bielefeld, einen knappen 2:1-Sieg beim SC Paderborn und ein 1:0 beim 1. FC Nürnberg.

Pokalhistorie: Das vierte Duell der beiden Traditionsklubs

Die Eintracht hat den DFB-Pokal bereits fünfmal gewonnen (1974, 1975, 1981, 1988, 2018) und stand noch weitere dreimal (1964, 2006, 2017) im Finale. Die Stuttgarter holten den Cup 1954, 1958 und 1997, die Endspiele in den Jahren 1986, 2007 und 2013 gingen verloren.

In der langen Pokal-Historie ist es erst das vierte Duell der beiden Traditionsklubs. Stuttgart gewann das Achtelfinale 1980 und das Zweitrundenspiel 1998 (jeweils mit 3:2), Frankfurt behielt im Viertelfinale 1981 (2:1) die Oberhand.

Glasner hofft auf das "Pokal-Gen", Stuttgart auf weiteren Schwung

Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat nach neun Bundesligaspielen ohne Sieg die Zuversicht auf einen Erfolg im Pokal nicht verloren. "Wir wollen ins Finale nach Berlin und werden alle Kräfte in diesem Alles-oder-Nichts-Spiel geben" , sagte der 48-jährige Österreicher: "Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Vielleicht liegt es an dem Pokal-Gen." Es gebe noch Spieler im Team, die den DFB-Pokalsieg 2018 und den Europa-League-Sieg 2022 erlebt hätten: "Das prägt sich im Herzen ein. Wenn man das miterlebt hat, macht es einen schon etwas süchtig. "

Die Stuttgarter wollen sich mit dem Einzug ins Finale weiteren Schwung für den Endspurt im Bundesliga-Abstiegskampf holen. Das hat schon einmal sehr gut geklappt. Mit dem 1:0 im Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg hatte am 5. April ein Aufwärtstrend eingesetzt: "Es hat den ersten Funken entfacht" , sagt Trainer Sebastian Hoeneß über seinen Einstand als Trainer bei den Schwaben. Die Bilanz seitdem: zwei Siege, zwei Unentschieden - und der Sprung auf Platz 15.

Frankfurt hofft auf Kolo Muani, Stuttgart bangt um Guirassy

Frankfurt kann auf die Rückkehr von Topstürmer Randal Kolo Muani hoffen. "Es sieht wieder ganz gut aus" , sagte Glasner. Der Angreifer hatte zuletzt gegen den FC Augsburg wegen Adduktorenbeschwerden kurzfristig passen müssen. Evan Ndicka wird nach seiner Hüftverletzung zurückkehren, auch Djibril Sow ist nach Krankheit wieder einsatzbereit.

Stuttgart bangt um Serhou Guirassy. Der treffsicherste Angreifer der Schwaben musste gegen Mönchengladbach nach einem Zusammenprall mit Gegenspieler Lars Stindl ausgewechselt werden. "Ihm geht es soweit ganz gut. Er hat einen kleinen Cut und eine kleine Schwellung" , sagte Hoeneß: "Da war am Ende die Sehfähigkeit eingeschränkt. Das müssen wir beobachten. Ich will nicht zu früh grünes Licht geben."

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Zagadou, Anton - Vagnoman, Endo, Karazor, Sosa - Millot, Silas - Guirassy. - Trainer: Hoeneß

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Dina Ebimbe - Rode, Sow - Kamada, Götze - Kolo Muani. - Trainer: Glasner

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)