Um ein Haar hätte der Franzose noch einen lupenreinen Hattrick fabriziert, setzte aber den Kopfball fünf Minuten vor dem Ende neben den Kasten. Der offensiv schwache VfB hatte zu diesem Zeitpunkt schon nichts mehr entgegenzusetzen.

Köln in der Liga beim BVB, Stuttgart in Augsburg

Für die Kölner steht auf dem Bundesliga-Spielplan am Samstag (30.10.2021) das nächste schwere Auswärtsspiel an, bei Borussia Dortmund. Der VfB muss am Sonntag in Augsburg antreten.

red/dpa/sid | Stand: 27.10.2021, 22:40