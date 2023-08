DFB-Pokal Heidenheim mit souveränem Sieg in Rostock Stand: 13.08.2023 14:58 Uhr

Bundesligist 1. FC Heidenheim hat die erste Runde im DFB-Pokal nahezu mühelos überstanden. Beim Rostocker FC gab es einen deutlichen Sieg.

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat sich eine Woche vor seiner Premiere im deutschen Oberhaus in Torlaune gezeigt und leicht und locker die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt siegte am Sonntag (13.8.2023) im Ostseestadion mit 8:0 (5:0) beim überforderten Oberligisten Rostocker FC und feierte sechs Tage vor dem Duell beim VfL Wolfsburg eine gelungene Generalprobe.

Treffsichere Heidenheimer

Die Tore für den Neu-Bundesligisten erzielten vor der Pause Adrian Beck (9.), Tim Kleindienst (12. und 15.), Lennard Maloney (18.) und Marvin Pieringer (38.).

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten Eren Dinkçi (53.), Marvin Pieringer (72.) und Stefan Schimmer (87.) zum Endstand.

Schnelles Spiel in die Spitze

Im Vergleich zur Aufstiegsmannschaft waren Stürmer Pieringer und Mittelfeldspieler Dinkci die einzigen Neuen in Schmidts Startformation, beide fügten sich nahtlos in das Heidenheimer Spiel ein. Von Beginn an spielten die Gäste zielstrebig und schnell in die Spitze.

Die Rostocker zeigten bei ihrer Premiere im DFB-Pokal ab Mitte der ersten Hälfte etwas mehr Gegenwehr, der Bundesligist nahm Tempo aus seinem Spiel.

Schmidts Team verwaltete und erhöhte den Vorsprung nach dem Seitenwechsel problemlos und fuhr den höchsten DFB-Pokal-Sieg seiner Vereinshistorie (zuvor 4:0 in Unterhaching 2017) ein.