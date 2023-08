Sieg im Elfmeterschießen Hansa Rostock springt dem Pokal-Aus von der Schippe Stand: 13.08.2023 22:07 Uhr

Mit Mühe und Not hat Hansa Rostock das frühe Aus im DFB-Pokal verhindert. Beim Regionalligisten FSV Frankfurt gewann der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.08.2023) nach einem 0:1-Pausenrückstand mit 4:1 nach Elfmeterschießen.

Die Frankfurter Führung durch Malik McLemore (29.) glich Serhat-Semih Güler (84.) in der Schlussphase aus. Im Elfmeterschießen wurde dann Hansa-Torwart Markus Kolke zum Helden, der die ersten drei Schüsse der Frankfurter parierte. Da bei Rostock die drei Schützen Jannik Bachmann, Alexander Rossipal und Güler sicher verwandelten, durften die Gäste das 3:0 im Elfmeterschießen und den Einzug in die 2. Runde bejubeln.

Damit vermied Hansa haarscharf eine Blamage wie im Vorjahr, als bereits in Runde eins gegen den Regionalligisten VfB Lübeck Endstation war.

Frankfurter Führung durch McLemore hält lange

In einer kämpferischen Partie mit wenigen Torszenen versteckte sich der Außenseiter aus der Regionalliga Südwest zu keinem Zeitpunkt - und belohnte sich dafür. Im Anschluss an einen Eckball kam McLemore im Rostocker Strafraum zum Schuss. Der erste Versuch wurde noch abgeblockt. Aber der zweite fand den Weg zum 1:0 ins linke Eck.

Mit der Führung im Rücken behielt Frankfurt den beherzten Kurs bei und kam bis zur Pause gegen insgesamt biedere Rostocker auch nicht in Schwierigkeiten. In Durchgang zwei erhöhten die Gäste von der Ostsee den Druck.

Güler sorgt für Rostocker Erleichterung

Kai Pröger rutschte in eine Hereingabe (51.), schaufelte den Ball aber genau auf FSV-Torwart Justin Ospelt. In den folgenden Minuten stand Frankfurts Schlussmann immer wieder im Mittelpunkt, war aber nicht zu überwinden. Rostock setzte sich in der Frankfurter Hälfte immer mehr fest. Ein Freistoß von Rossipal segelte von rechts an der Spielertraube im Strafraum und knapp am linken Pfosten vorbei ins Aus (74.).

Schließlich lohnte sich der Dauerdruck der Gäste doch noch. Nach einem Abpraller aus der Abwehr kam Güler für Rostock im FSV-Strafraum an den Ball und schoss aus kurzer Distanz zum 1:1 ein. In der Verlängerung hatte der Zweitligist zwar die größeren Kraftreserven und die besseren Ansätze Richtung Tor. Aber ein Treffer wollte nicht gelingen.

Hansa-Torwart Kolke fliegt immer richtig

So musste die Entscheidung vom Punkt fallen und dort hatte Rostock den besseren Torwart und die besseren Nerven. Während bei Hansa alle Schützen extrem sicher verwandelten, ahnte Schlussmann Kolke jedes mal die richtige Ecke und avancierte so zum Retter des Abends.

Für Rostock geht es in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (19.08.2023, 13 Uhr) mit einem Heimspiel im Ostseestadion gegen Hannover 96 weiter. Der FSV Frankfurt, der unter Woche in einem verrückten Regionalliga-Spiel mit drei Toren in der Nachspielzeit aus einem 1:3 gegen den TSV Schott Mainz noch ein 4:3 gemacht hatte, reist am Samstag zur TSG Balingen.