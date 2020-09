Gladbach war dabei lange auf Rekordjagd, zum höchsten Pokalsieg der Vereinsgeschichte (11:1 gegen den BSC Hastedt 2018) reichte es aber nicht. Patrick Herrmann (13./14.) sorgte mit zwei Toren innerhalb von 51 Sekunden früh für klare Verhältnisse, es war der schnellste Doppelpack der Klub-Historie seit Datenerfassung.

Vor 300 Zuschauern, alles Fans im Besitz einer Allesfahrerkarte, trafen zudem Jonas Hofmann (19.), Ramy Bensebaini (25.), Nico Elvedi (35.), Florian Neuhaus (52./84.) und Ibrahima Traore (76.). Im ersten Pflichtspiel der Saison strahlte die Borussia von Beginn an eine große Spielfreude aus, war zudem äußerst effizient, hätte am Ende aber sogar noch höher gewinnen müssen. Nicht auf der Bank saß Rose, der wegen einer Roten Karte aus der Vorsaison gesperrt war und durch ein Trainer-Trio um den ehemaligen Bundesliga-Profi Alexander Zickler vertreten wurde.

Oberneuland nur zu Beginn unangenehm

Für den Champions-League-Teilnehmer erwies sich der Underdog aus Bremen nur zu Beginn als unbequemer Gegner. "Unter sechs Gegentore wäre toll, unter zehn okay, über zehn enttäuschend", hatte FCO-Trainer Kristian Arambasic vor Anstoß gesagt. Der Außenseiter lieferte zwar einen leidenschaftlichen Kampf, kam selbst jedoch kaum über die Mittellinie hinaus. Die Folge waren reihenweise Chancen. Ein Doppelpack von Herrmann innerhalb von nur einer Minute zerstörte schnell alle Hoffnungen der Gäste auf eine Sensation.

Herrmann perfekter Sturmersatz

Herrmann vertrat seine Offensiv-Kollegen perfekt: Der lange verletzte Marcus Thuram wurde nach der Pause eingewechselt, Alassane Plea und Breel Embolo standen nicht im Kader. Während die wenigen Fans humorvoll "Auswärtssieg, Auswärtssieg" sangen, schraubte Gladbach das Ergebnis immer höher - nach nicht einmal 25 Minuten stand es 4:0, zur Pause schon 5:0. Gladbachs Torhüter Tobias Sippel bekam in seinem ersten Pflichtspiel seit zwei Jahren fast nichts zu tun. Unmittelbar nach der Pause hatte Onur Uzun den Ehrentreffer auf dem Fuß, verzog aber knapp. Insgesamt änderte sich nicht viel: Das Zickler-Team war den Gästen, die am Freitag das Borussia-Museum besucht und anschließend im Stadion-Hotel übernachtet hatten, in allen Belangen überlegen und schaltete schließlich einen Gang zurück.