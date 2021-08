Die Mannschaft von Trainer Christoph Preußer setzte sich am Sonntagnachmittag (08.08.2021) klar mit 5:0 (3:0) beim Oberligisten durch. Der VfL war per Losentscheid aus dem nicht zu Ende gespielten Niedersachsenpokal in die erste Runde des DFB-Pokals gelangt.

Düsseldorf von Beginn an dominant

Die Fortuna wurde ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und bestimmte das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und Abschlüssen im Minutentakt. Die größe Chance in der Anfangsphase hatte Dawid Kownacki, der aus spitzem Winkel den Pfosten traf (9.). Drei Minuten später klingelte es dann erstmals im Kasten der Oldenburger. Rouwen Hennings traf mit einem Kopfball (13.). Hennings war auch beim zweiten Treffer maßgeblich beteiligt, als sein Kopfball von VfL-Spieler Carsten Abbes ins eigene Tor bugsiert wurde (23.). Nur drei Minuten später legte Kownacki per Foulelfmeter das 3:0 nach (26.). Felix Klaus war zuvor von Oldenburgs Torhüter Thilo Pöpken zu Fall gebracht worden.

Hennings schnürt den Doppelpack

Nach der Pause erhielt die Fortuna nach einem Foul an Kownacki erneut einen Strafstoß, den Hennings sicher zum 4:0 verwandelte (62.). Wenig später legte Nicklas Shipnoski mit einem Kopfball aus kurzer Distanz das fünfte Tor nach (69.). Einen weiteren Treffer legten die Rheinländer nicht mehr nach.

bh | Stand: 08.08.2021, 17:20