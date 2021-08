Hertha BSC hat in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag 1:0 (0:0) beim SV Meppen gewonnen. Davie Selke bewahrte den Bundesligisten mit einem Tor in der Nachspielzeit vor der Verlängerung und einer möglichen Blamage.

Meppen auf Augenhöhe

Die erste Hälfte begann wie erwartet: Hertha BSC übernahm direkt das Kommando und wäre nach sechs Minuten beinahe in Führung gegangen. Meppens Torwart Erik Domaschke kratzte den Abschluss von Davie Selkie gerade so von der Linie. Danach kämpfte sich der SV in die Partie. Die Berliner kamen nicht mehr richtig gefährlich vor das Tor der Gastgeber.

Die Meppener hielten mit viel Einsatzwillen die Berliner auf Distanz und hatten ihrerseits die große Chance auf den Ausgleich. Nach einer Ecke kam Lars Bünning frei zum Kopfball, setzte diesen jedoch zu hoch an.

Meppen im Alu-Pech, Selke trifft

Nach dem Seitenwechsel spielt plötzlich Meppen groß auf. Innenverteidiger Bünning scheiterte per Kopf an der Latte (57.). Markus Ballmert stand bei seinem Abschluss der Pfosten im Weg (74.). Von der Hertha kam bis zur Schlussviertelstunde quasi nichts mehr. Suat Serdar erwichte einen Abschluss nicht richtig, die Kugel kullerte vorbei (78.).

Im Anschluss passierte bis zur Nachspielzeit nicht mehr viel. Dann brachte Marvin Plattenhardt eine Ecke in den Strafraum auf den Kopf von Davie Selke, der mit einem platzierten Kopfball die Berliner in die zweite Runde schoss. Die starken Meppener konnten darauf nicht mehr antworten.

red | Stand: 08.08.2021, 17:30