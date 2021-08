Das Team von Trainer Markus Weinzierl setzte sich am Samstagnachmittag mit 4:2 (1:1) durch.

Beim FCA gab Neuzugang Niklas Dorsch sein Debüt im zentralen Mittelfeld. Auch Innenverteidiger Frederik Winther kam zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz.

Knechtel schockt Augsburg

Die Hausherren legten einen Traumstart hin und gingen bereits in der 3. Minute durch ein Kontertor von Lukas Knechtel in Führung. Die umgehende Antwort der Augsburger durch Florian Niederlechner wurde aufgrund einer Abseitsposition aberkannt (6.). In der Folgezeit wurden die Gäste spielbestimmender, ohne jedoch gefährlich vor dem Greifswalder Tor zu werden. Erst in der 41. Minute kam der FCA zum verdienten Ausgleichstreffer. Nach einer Ecke erzielte Winther im Getümmel sein Premierentor für die Fuggerstädter, die kurz darauf fast noch nachgelegt hätten, als Alfred Finnbogason eine Großchance liegen ließ (43.).

Vier Tore nach der Pause

Augsburg setzte diese Dominanz nach der Pause fort und ging nach einer Großchance für Finnbogason (48.) durch Florian Niederlechner in Führung (52.). Der FCA drängte nun auf das 3:1. Niederlechner scheiterte an Greifwalds Schlussmann Adam Marczuk (58.), dafür traf Fredrik Jensen per Kopf (68.). Doch Greifwald schlug umgehend zurück und verkürzte mit einem Tor von Velimir Jovanović (69.) auf 2:3. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch der beiden Mannschaft, bei dem sich Augsburg in Person von André Hahn in der 80. Minute treffsicherer zeigte.