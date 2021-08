Erst nach 21 Minuten hatte Fin Bartels die erste Chance für Holstein. Sein Schuss ging jedoch knapp am Flensburger Tor vorbei. Ansonsten hatte der Favorit zwar viel Ballbesitz, strahlte jedoch kaum Gefahr aus.

Niveau der zweiten Halbzeit gleicht dem der ersten

Auch nach der Pause taten sich die Kieler enorm schwer. Flensburg konnte zwar kaum noch für offensive Entlastung sorgen, geriet gegen den schludrig aufspielenden Gegner aber auch nur selten in Gefahr.

Einem Tor am nächsten kamen in der regulären Spielzeit sogar die Flensburger. Einen schweren Fehler von Kiels Abwehrchef Stefan Thesker konnten die Gastgeber jedoch nicht nutzen. Weil aber auch auf der anderen Seite so gut wie nichts passierte, ging die Partie torlos in die Verlängerung.

Schwaches Spiel, packende Verlängerung

Nach 90 ereignisarmen Minuten gab es dann bereits nach zwei Minuten in der Verlängerung den ersten Höhepunkt des Spiels. Nach einem Handspiel von Florian Meyer gab es Elfmeter für Holstein Kiel - und Fiete Arp nutzte die Gelegenheit zum 1:0 für den Zweitligisten (94. Minute).

Wenig später hätte der Stürmer das Spiel bereits entscheiden können. Seinen Schuss aus sechs Metern konnte Weiche-Torhüter Florian Kirschke jedoch mit einem starken Reflex noch entschärfen (95.). Auf der anderen Seite vergab Christopher Kramer die große Chance auf den Ausgleich (102.).

Herrmann gleicht gleich zweimal aus

Der gelang kurz darauf dennoch. Nach einem weiten Einwurf kam Patrick Herrmann am zweiten Pfosten an den Ball und drückte ihn über die Linie zum 1:1 (104.). Philipp Sander brachte Sekunden später jedoch wieder die Kieler gegen die immer erschöpfteren Flensburger in Führung (105.).