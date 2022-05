Schiedsrichter Sascha Stegemann gab den Treffer, Video Assistant Referee Christian Gittelmann sah hier keinen Grund zur Beanstandung, weil Sallai keine Absicht zu unterstellen war und der Ball vom eigenen Fuß an die Hand sprang. Da die Hand aber weit vom Körper abgespreizt und die Körperfläche deutlich vergrößert war, hätte sich auch niemand über einen Pfiff beschweren dürfen.

Eggestein nutzt seine zweite Pokal-Chance

Kurios: Torschütze Eggestein war in dieser Pokalsaison eigentlich schon ausgeschieden: In der ersten Runde scheiterte er mit Werder Bremen am VfL Osnabrück, wechselte dann aber nach Freiburg, schaltete dann mit dem Sportclub ausgerechnet Osnabrück aus und kam anschließend bis in dieses Finale.

Ebenfalls erstaunlich: Die eigene Führung löste beim Team von Christian Streich totale Verunsicherung aus. Vor allem in der Defensive schlichen sich teilweise hanebüchene Patzer ein.

Höfler im Glück nach Doppel-Patzer

In der 24. Minute spielte der erfahrene Nicolas Höfler erst einen Fehlpass, den Nkunku allerdings nicht ausnutzte. Direkt in der Folge wollte Höfler die Szene dann per Kopfballrückgabe zu Flekken klären, doch der Ball verhungerte auf halber Strecke: Nkunku schoss aber Flekken an, und noch vor der Linie klärte der herausragende Nico Schlotterbeck - und feierte die Szene wie ein Tor.

Kurz vor der Pause hatte erneut Nkunku die Gelegenheit zum Ausgleich, wollte diesmal aber aus bester Position querspielen, statt selbst abzuschließen - so konnte wieder Schlotterbeck klären.

Halstenberg mit totalem Blackout

Leipzigs Marcel Halstenberg bekommt von Schiedsrichter Stegemann die rote Karte gezeigt

Im zweiten Durchgang fing sich die Freiburger Abwehr, Leipzig kam kaum noch zu Chancen - und ließ sich in der 57. Minute folgenschwer auskontern. Nach einem langen Ball in die Spitze verlor Marcel Halstenberg zunächst ziemlich kläglich den Luft-Zweikampf gegen Lucas Höler, der lief ihm dann auch noch davon. Obwohl es Höler noch weit bis zum Abschluss gehabt hätte, riss ihn Halstenberg als letzter Mann an der Schulter zu Boden - Stegemann hatte keine andere Wahl als die Rote Karte.

Danach machte Freiburg Dauerdruck, wollte in Überzahl möglichst schnell das 2:0 nachlegen. Doch Vincezo Grifo traf nur das Außennetz, Sallai scheiterte kurz danach an Leipzig-Keeper Peter Gulacsi.

Ausgleich in Unterzahl

Leipzigs Christopher Nkunku trifft zum 1:1

Leipzig überstand aber diese Phase und hatte eine Viertelstunde vor Schluss noch eine Antwort. Nach einem geblockten Freistoß von Dominik Szoboszlai beförderte Willi Orban den Ball auf den langen Pfosten, wo Nkunku durchstartete und die Kugel zum 1:1 über die Linie grätschte.

Mit einem Mann weniger hatte nun plötzlich wieder RB Oberwasser. Zehn Minuten vor dem Ende musste Flekken gegen Szoboszlai und Nkunku zweimal brillant reagieren, in der 85. Minute verpasste Dani Olmo per Flachschuss knapp das Siegtor.

Demirovic und Haberer treffen den Pfosten

RB-Trainer Domenico Tedesco feierte den Schlusspfiff und damit das Erreichen in die Verlängerung frenetisch, hatte dann aber schnell eine Schrecksekunde zu überstehen: Ein Kopfball von Ermedin Demirovic landete am linken Leipziger Pfosten.

Und das Aluminium half Leipzig weiter: In der 104. Minute lenkte Gulacsi einen Distanzschuss von Jannik Haberer überragend an den Pfosten, den Nachschuss ballerte Demirovic über das leere Tor. Fünf Minuten vor dem Ende hatte dann noch einmal Haberer das Siegtor auf dem Spann: Diesmal hielt die Latte RB im Spiel.

Mini-Ballberührung - kein Elfmeterpfiff

In der 119. Minute wurde es dann nochmal ganz knifflig: Höfler grätschte im eigenen Strafraum voll in die Beine von Olmo, Stegmann sah sich die Szene am Videoschirm an. Die gefühlt zehnte Zeitlupe zeigte dann eine Mini-Berührung des Balles vor dem Foul - deshalb gab es dann zu Recht keinen Elfmeter.