Ausschreitungen im DFB-Pokal Münzwurf und Fan-Ärger - Freiburg droht ein Nachspiel Stand: 03.05.2023 09:18 Uhr

Dem SC Freiburg drohen nach den Ausschreitungen während des Halbfinales im DFB-Pokal (1:5) am Dienstagabend (02.05.2023) gegen Titelverteidiger RB Leipzig sportrechtliche Konsequenzen durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Nach knapp 70 Minuten waren einigen SC-Anhängern die Sicherungen durchgebrannt. Eine Handvoll Fans wollte aus der Kurve in Richtung Platz stürmen, dazu flogen Wurfgeschosse auf die sich aufwärmenden RB-Ersatzspieler. Stürmer André Silva wurde dabei offensichtlich von einer Münze getroffen.

Ein paar Freiburger Fans schafften den Sprung in den Innenraum, wurden von Ordnern aber zurückgedrängt. Es dauerte ein paar Minuten, bis sich die Szenerie beruhigt hatte.

Rudelbildung nachdem Leipzigs Andre Silva von einer Münze aus dem Publikum getroffen wurde

Leipzigs Silva von Münze getroffen - Bericht an den DFB

Obwohl ein Spielabbruch für Schiedsrichter Sven Jablonski zu keinem Zeitpunkt ein Thema war, wird er die Vorfälle rund um die 70. Minute in seinem Bericht festhalten. "Wir schreiben das rein, was wir wahrgenommen haben", sagte Jablonski nach der Neuauflage des Vorjahresfinales bei "Sky": "Die Sicherheit der Spieler geht zu jedem Zeitpunkt vor. Ein Spielabbruch ist aber die letzte Instanz. Wir konnten fortführen, da die Spieler letztlich in Sicherheit waren."

Dazu hätten auch Freiburgs Spieler beigetragen, die beruhigend auf die Fans eingewirkt hätten, erklärte Jablonski. Zudem habe man sich spontan dazu entschieden, dass die Einwechselspieler die Seiten wechseln sollten. "Hätten die Spieler signalisiert, dass sie eine Unterbrechung brauchen, hätten wir reagiert."

Freiburg-Sportvorstand Saier: "Hat im Stadion nichts verloren"

Profis wie Verantwortliche verurteilten die Vorfälle. "Das ist beschissen. Egal welche Situation vorher war oder wie es sich auch hochschaukelt, das hat im Stadion nichts verloren. Dafür kann man sich nur entschuldigen" , äußerte der Freiburger Sportvorstand Jochen Saier. Ziel müsse esjetzt sein, den Münzwerfer zu identifizieren.

"Das ist ein Zwischenfall, der nicht passieren darf", sagte RB-Trainer Marco Rose: "Aber zwei, drei Idioten hast du häufig im Stadion."

Das Wiedersehen beider Mannschaften lässt übrigens nicht lange auf sich warten. Am Samstag (06.05.2023) treffen sich beide Mannschaften am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder. Gespielt wird erneut in Freiburg.