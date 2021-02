Zwei Tore von Erling Haaland - zu wenig. An diesem Tag ist die Borussia vom Niederrhein dermaßen überlegen, dass das 4:2 nach einem großartigen Fußballfeiertag in Mönchengladbach die Überlegenheit des VfL fast noch zu wenig wiedergibt, Dortmund ist mit dem Ergebnis bestens bedient. Das ist gerade mal fünf Wochen her. Mit diesem Triumph am 22. Januar dieses Jahres war Gladbach an Dortmund vorbeigezogen, guter Fünfter, einen Punkt von einem Champions-League-Platz entfernt. Inzwischen sind es neun Zähler bis zur Königsklasse. Und sechs hinter dem BVB - nach dem Dortmund-Sieg ging nichts mehr.

Mal wild gewechselt, mal mutlos

Es gab zwei schlimme Heimniederlagen, darunter war das Derby gegen den 1. FC Köln, zu dem Rose mit seiner vielbesprochenen Siebenfach-Rotation ganz maßgeblich beitrug. Auch das Spiel gegen Mainz ging zu Hause verloren, auch hier gab es Kritik an Roses Coaching: Er wechselte mutlos, obwohl seine Mannschaft in diesem Spiel nie in Führung lag. Stürmer Breel Embolo beispielsweise brachte er erst in der 89. Minute. Auch auswärts ging nicht mehr viel: Zwei Remis bei Union Berlin und beim VfL Wolfsburg, jetzt die Niederlage in Leipzig nach 2:0-Führung - aber mit 0:14 Torschüssen in der zweiten Halbzeit.

Gladbach ist ins Taumeln geraten, und Rose gibt zu, dass er seinen Anteil daran hat. So nahm er die Niederlage gegen Mainz ausdrücklich auf seine Kappe und erklärte sie damit, dass seine Wechselbekanntgabe zu Borussia Dortmund für Unruhe gesorgt habe, von der sich die Spieler offenbar nicht hätten freimachen können.

Talfahrt nach der Entscheidung

Aber was sollte er machen? Als Rose sich noch nicht festlegen wollte, vielleicht sogar die Entwicklung in beiden Klubs abwartete, gab es genau daran Kritik: Er laviere herum, lasse alle im Ungewissen und könne nur mit Klartext für Ruhe im Verein sorgen. Dann sorgte er nach dem Derby für Klarheit - und die Talfahrt nahm ihren bis jetzt ungebremsten Lauf.