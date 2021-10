DFB-Pokal - Auslosung am Sonntag in der Sportschau

Vier Sportplätze in der Flut verloren

Peter Zimmermann wurde als Vorsitzender der SG Ahrtal exemplarisch als Vertreter für alle von der Flutkatastrophe betroffenen Vereine eingeladen. Die SG verlor während der Flut am 14. Juli 2021 allein vier Sportplätze.

Spieltermine am 18. und 19. Januar

Das Achtelfinale wird am 18. und 19. Januar 2022 ausgetragen, das Viertelfinale folgt am 1./2. März. Die Halbfinalspiele sind für den 19. und 20. April terminiert. Das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 21. Mai 2022.

red | Stand: 26.10.2021, 10:00