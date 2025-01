Live-Doppelpack in der Sportschau Das Wichtigste zum Viertelfinale im DFB-Pokal Stand: 23.01.2025 20:39 Uhr

In der ersten Februarwoche entscheidet sich, welche vier Teams ihre Chance auf den Titel im DFB-Pokal aufrechterhalten. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zum Viertelfinale.

Wann findet das Viertelfinale im DFB-Pokal statt?

Anders als in den vorigen Runden finden keine Partien mehr parallel statt, und weil sogar an einem Tag nur je ein Spiel angesetzt ist und zwischendrin noch die Zwischenrunden in der Champions League und Europa League stattfinden, streckt sich die Runde der letzten Acht auf über vier Wochen. Am 04. und 05. Februar gibt es die ersten beiden Partien, erst drei Wochen später (25. und 26. Februar) werden die anderen beiden Halbfinalisten ermittelt. Alle Spiele starten um 20.45 Uhr.

Das Viertelfinale im Überblick Termin Spielpaarung 04.02.2025, 20.45 Uhr VfB Stuttgart gegen FC Augsburg 05.02.2025, 20.45 Uhr Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln 25.02.2025, 20.45 Uhr Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen 26.02.2025, 20.45 Uhr RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg

Welche Spiele werden wo live übertragen?

Im Fernsehen in der ARD, auf sportschau.de sowie in der Mediathek im Livestream werden zwei der vier Partien live gezeigt. Und zwar handelt es sich dabei um das Bundesligaduell zwischen dem VfB Stuttgart und FC Augsburg, am Tag danach überträgt die Sportschau auch das Rheinische Derby Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln - die Übertragungen starten jeweils um 20.15 Uhr.

Das ZDF zeigt am 25. Februar Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen, RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg ist im Pay-TV bei Sky live zu sehen.

Welches Live-Programm gibt es auf sportschau.de außerdem?

Neben dem Video-Livestream gibt es auch einen Audiostream zu allen vier Partien auf sportschau.de. Als zusätzliches Angebot können die Spiele auch in Live-Tickern verfolgt werden.

Um wie viel Geld geht es?

In den Viertelfinalspielen stehen genau 3.351.250 Euro auf dem Spiel - denn diese Summe erhalten die Sieger. Wer es danach ins Finale schafft, bekommt zusätzlich 2,88 Millionen Euro, der Pokalsieger sogar 4,32 Millionen Euro.

Wann werden die Halbfinals ausgelost?

Welche Teams gegeneinander um die Finaltickets kämpfen, wird am 02. März in Dortmund ermittelt. Ab 18.45 Uhr überträgt die Sportschau im TV und Livestream die Auslosung aus dem Deutschen Fußballmuseum live.

Wann finden die Halbfinals und das Endspiel statt?

Am 01. und 02. April wird sich entscheiden, welche beiden Teams es nach Berlin schaffen. Dort wird am 24. Mai der Nachfolger von Bayer Leverkusen gesucht, das im vergangenen Jahr das Double gewann und im Pokalfinale den 1. FC Kaiserslautern durch ein Tor von Granit Xhaka mit 1:0 (1:0) bezwang. Die "Werkself" könnte da wie RB Leipzig in den Saisons 2021/22 und 2022/23 zum zweiten Mal in Folge triumphieren.