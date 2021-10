DFB stellt die Weichen - Präsident, GmbH, Qatar Airways

Vorsondieren, sondieren, koalieren - Fußball ist ganz bestimmt auch Politik. Das wird sich von Freitag (08.10.2021) bis Sonntag in Hamburg zeigen, wenn sich die Präsidenten (es sind tatsächlich nur Männer) der Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes und Teile des Verbandspräsidiums in eine Klausur begeben.

Der Besuch des Länderspiels zwischen Deutschland und Rumänien am Freitag im Volkspark gehört eher zum Rahmenprogramm. An den drei Sitzungstagen des Wochenendes stehen Punkte auf der Agenda, die schwieriger zu lösen sind als für die Elitefußballer des DFB die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Regelungen statt Lösungen

In Hamburg soll es, so das einhellige Bild nach Gesprächen mit Sitzungsteilnehmern, aber zunächst um Regelungen statt Lösungen gehen, schon gar nicht um Namen, die dann als Kandidat oder Kandidatin für verschiedene Posten präsentiert werden. Gleichwohl, so ist auch zu hören, will die Runde am Sonntag mitteilen, wie es denn so gelaufen ist in dem Hotel nahe des Hamburger Michels.