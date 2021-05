DFB gegen Kellers Büroleiter - Gütetermin gescheitert

"Der Gütetermin ist gescheitert, für den Februar 2022 wird ein Kammertermin festgesetzt. Bis dahin ist jederzeit eine außergerichtliche Einigung möglich", sagte ein Sprecher des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main der Sportschau. Hamama war am Freitag (21.05.2021) persönlich vor Gericht erschienen, der beklagte Deutsche Fußball-Bund (DFB) war durch Anwälte vertreten.

Samy Hamama, der vor einigen Jahren vom Weltverband FIFA in die Otto-Fleck-Schneise nach Frankfurt wechselte und für sein gutes Netzwerk bekannt ist, gilt als Schlüsselfigur in dem Machtkampf, der gravierende personelle Konsequenzen beim DFB nach sich zog. Er leitete das Büro des am Montag (17.05.2021) zurückgetretenen Präsidenten Fritz Keller und war auch ein enger Vertrauter.

Aufklärung auf Kellers Weisung

Auf Weisung Kellers hatte Hamama eine Rechnung besorgt, die zur Aufklärung dienen sollte, wofür dem Kommunikationsberater Kurt Diekmann in einem Vertrag 360.000 Euro Honorar versprochen wurden. Das von Hamama besorgte Dokument war in einem Beitrag des ZDF zu sehen. Hamama bestreitet, es an Journalisten weitergegeben zu haben.

Der DFB , unter anderem vertreten durch den bald auch scheidenden Generalsekretär Friedrich Curtius, kündigte Hamama fristlos, weil der sich unberechtigt Zugriff auf die Rechnung im EDV -System verschafft habe.

Auch die Ethikkommission des Verbandes soll sich mit dem Fall beschäftigt haben. Nach Informationen der Sportschau hegt sie zumindest Zweifel daran, dass die fristlose Kündigung rechtmäßig sei.

Fall im Brandbrief indirekt erwähnt

In der Sitzung, in der Keller seinen internen Gegner und jetzigen Interimspräsidenten Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglich, ging es auch um die Personalie Samy Hamama.

Im Brandbrief, mit dem Keller seinen Rücktritt aufgrund der schlimmen Entgleisung erklärte, wurde der Fall indirekt erwähnt. "Die Durchsetzung von Transparenz etwa musste ich mir als Präsident rechtlich erkämpfen wie auch das Recht auf Information und Auskunftserteilung, obwohl es um Belange des DFB, um ideell wie finanziell wichtige Angelegenheiten ging" , schrieb Keller und zog den Schluss: "Mit ordnungsgemäßer Verbandsführung hatte und hat das alles nichts zu tun - insbesondere bezüglich des Abschlusses und der Durchführung eines unschlüssigen Vertrages mit einer Kommunikationsagentur."

Dass der Kammertermin erst für Februar 2022 angesetzt wird, hat mit der Überlastung des Gerichtes zu tun.

