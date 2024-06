Sieg gegen Chile Copa América: Argentinien im Viertelfinale Stand: 26.06.2024 07:51 Uhr

Argentinien hat sich bei der Copa América mit einem mühsamen 1:0 (0:0) gegen Chile durchgesetzt. Als erstes Team ist der Titelverteidiger damit für das Viertelfinale qualifiziert. Turnierdebütant Kanada feierte seinen ersten Sieg - 1:0 (0:0) gegen Peru.

Lautaro Martínez von Inter Mailand war in der 87. Minute im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey der gefeierte Torschütze des Weltmeisters. Einen Tag nach seinem 37. Geburtstag konnte Superstar Lionel Messi diesmal nicht glänzen.

"Es war ein verdienter Triumph", analysierte Argentiniens Trainer Lionel Scaloni, gab aber zu: "Das Tor fiel in einem Moment, in dem wir es nicht mehr für möglich gehalten haben." Zuvor hatte sein Team zahlreiche Chancen ausgelassen, Messi traf nur den Pfosten. Im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A trifft Argentinien am kommenden Samstag auf Peru. Ein Remis reicht der "Albiceleste" zum Gruppensieg.

Kanada jubelt - und hofft auf Rang zwei

Chile spielt am gleichen Tag im direkten Duell um Rang zwei gegen Kanada, das zuvor beim 1:0 (0:0) gegen Peru seinen ersten Turniersieg gefeiert hatte. In Kansas City trug sich Jonathan David als erster Torschütze Kanadas bei einer Copa America in die Geschichtsbücher ein. Nach dem Platzverweis gegen Perus Miguel Araujo (59.) nutzte der 24-Jährige die Überzahl zum Siegtreffer (74.).

Überschattet wurde die Partie kurz vor dem Pausenpfiff vom Hitze-Kollaps des Schiedsrichter-Assistenten Humberto Panjoj (Guatemala), der umgehend in ein Krankenhaus transportiert wurde.