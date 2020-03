Zumindest in Frankreich läuft es rund bei Paris Saint-Germain. In der heimischen Ligue 1 liegt das Team von Trainer Thomas Tuchel mit großen Vorsprung auf die Konkurrenz auf Platz eins und peilt die dritte Meisterschaft in Serie an, im Pokal steht Paris nach einem 5:1-Kantersieg bei Olympique Lyon erneut im Endspiel

Das eigentliche Ziel der Franzosen ist allerdings seit Jahren der Gewinn der Champions League. Und dort gilt es am Mittwoch (11.03.2020) gegen Borussia Dortmund einen 1:2-Rückstand aufzuholen.

Großer Druck auf Tuchel

Begleitet wird das Gastspiel des BVB wie so oft in Paris von heftigen Nebengeräuschen. Wie immer, wenn es in der K.o. -Runde der "Königsklasse" hakt, spekulieren französische Zeitungen über den Rausschmiss von Tuchel. Sollte der auch im zweiten Anlauf den Henkelpott nicht holen, werde der Vertag im Sommer aufgelöst, so heißt es. "Scheitert PSG am Mittwoch, war es das fast sicher zum Saisonende" , schreibt die Sporttageszeitung "L'Equipe".

Seit eine katarische Investorgruppe um Nasser Ghanim Al-Khelaifi im Jahr 2011 bei Saint-Germain eingestiegen ist, kam der Hauptstadtklub noch nie über das Viertelfinale heraus. Der Druck, der auf dem ehemaligen Dortmunder Trainer Tuchel lastet, ist also enorm. Hinzu kommt, dass der sich auch ständig noch mit dem oftmals seltsam anmutenden Gebärden seiner Topstars herumschlagen muss.

Partys und ein Platzverweis

Alle voran natürlich Neymar. Der Brasilianer kommt in diesem Tagen nicht raus aus den Schlagzeilen. Zuletzt kassierte er im Ligaspiel gegen Girondins Bordeaux nach einem üblen Foul in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Kurz zuvor hatte ein Video einer offenbar ausgelassenen Geburtstagsfeier der Stars die Runde gemacht. Nur zwei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Dortmund hatten Ángel Di María, Mauro Icardi und Edison Cavani geladen. Im Film zu sehen war auch Neymar, der sich erst kurz zuvor von einer Verletzung erholt hatte, mit nacktem Oberkörper auf und ab tanzend. Tuchel zeigte sich "überrascht" . Er sei "nicht glücklich" , erklärte der 46-Jährige.