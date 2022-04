Ilkay Gündogan winkte nur kurz ab, als die Kollegen von Manchester City ihm am Samstag (02.04.2022) zum 2:0-Treffer beim FC Burnley gratulieren wollten. Der deutsche Nationalspieler erzielte seinen 34. Treffer in Englands Top-Liga und ließ damit Mesut Özil hinter sich, der 33-mal für den FC Arsenal getroffen hatte. Er ist also nun Rekord-Torjäger deutscher Spieler in der Premier League.

Für Gündogan nicht so wichtig. "Soll ich darauf stolz sein? Ich bin nicht sicher" , sagte er: "Aus meiner Sicht ist es wichtig, auf und neben dem Platz so gut wie möglich zu helfen." Einerseits spricht die gewohnte Bescheidenheit aus Gündogans Worten, zum anderen weiß der 31-Jährige natürlich ganz genau: Das 2:0 in Burnley war ein Pflichtsieg, die wichtigen Spiele für seinen Klub folgen jetzt. In dieser Woche geht's so richtig los.