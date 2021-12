So etwas nennt man wohl Liebe auf den ersten Sieg. Ein 1:0 gegen Crystal Palace hatte Ralf Rangnick am Sonntag (05.12.2021) bei seinem Debüt als Teammanager von Manchester United in der Premier League eingefahren. Und sogleich avancierte das Stadion Old Trafford wieder zum "Theater der Träume". "We love you Rangnick, we do" , sangen die Fans freudentrunken.

An glorreiche Zeiten anknüpfen

Groß ist die Hoffnung des United-Anhangs, dass der schwer gebeutelte englische Rekordmeister mit dem deutschen Fußball-Professor an der Seitenlinie wieder an glorreiche Zeiten anknüpfen kann. Die glanzvolle Ära von Teammanager-Ikone Sir Alex Ferguson endete 2013 mit dem bis heute letzten Meistertitel. Der bis dato letzte Triumph in der Champions League datiert von 2008. Die Enttäuschung ist groß, daran ändert auch nichts der Gewinn der Europa League 2017.