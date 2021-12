Erst einmal hatte Chelsea in 14 Spielen in der laufenden Saison in der Premier League verloren. Am 6. Spieltag gab es eine 0:1-Niederlage gegen Titelkonkurrent Manchester City. Doch am Samstag (04.12.) riss die Serie des Teams von Trainer Thomas Tuchel.

Beim Überraschungsteam der Liga West Ham United gab es für den amtierenden Champions-League-Sieger die zweite Niederlage der Saison. Mit 2:3 verlor Chelsea das London-Derby. Dabei sah es nach der ersten Halbzeit noch nach einem weiteren Erfolgserlebnis für den bisherigen Tabellenführer aus. Thiago Silva erzielte die Führung (28.), Mason Mount brachte Chelsea nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Manuel Lanzini (40./Elfmeter) aber wieder in Front (44.).