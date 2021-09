Wagner ist nicht der einzige mit Bundesliga-Erfahrung im Team der Young Boys: Großen Anteil an der Erfolgsstory hat auch Christoph Spycher, einst Spieler bei Eintracht Frankfurt und seit 2016 als Sportdirektor in Bern tätig. Zwei Jahre nach seinem Dienstbeginn folgte die erste Schweizer Meisterschaft, der sich drei weitere in Serie anschlossen. Längst haben die Berner damit dem zuvor im Schweizer Fußball führenden FC Basel den Rang abgelaufen.

Fokus auf afrikanische Spieler

Moumi Ngamaleu und Teamkollegen feiern nach Sieg über Manchester

Auch die frühere BVB-Legende Stephane Chapuisat arbeitet als Chefscout und gilt zusammen mit Spycher als Architekt des erfolgreichen Teams. Seinen Fokus legt der Ex-Dortmunder bei der Spielersuche vor allem auf den afrikanischen Kontinent, auch aus finanziellen Gründen. Spieler wie Meschack Elia aus der Republik Kongo oder Moumi Ngamaleu aus Kamerun prägen aktuell das Offensivspiel von "YB". In der Verteidigung ist Mohamed Camara aus Guinea eine wichtige Größe.

Optimales Sprungbrett für Talente

Ohnehin haben sich die Young Boys als gutes Sprungbrett für talentierte Spieler erwiesen. So schafften die Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu (Vfl Wolfsburg), Djibril Sow (TSG Hoffenheim), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) und Loris Benito (Benfica Lissabon) von Bern aus den Sprung zu größeren Klubs im Ausland.

Zurück zur Aktualität: Trotz des Coups gegen Manchester United geben sich die Young Boys eher bescheiden vor dem nun anstehenden Duell bei Atalanta Bergamo. "Auch wenn wir gegen Manchester gewonnen haben, die Favoritenrolle liegt klar bei Atalanta Bergamo" , sagte Verteidiger Silvan Hefti am Tag vor dem Spiel.

Hoffnung auf das Weiterkommen in der Gruppe F

Auch David Wagner will nicht groß zurückblicken. " Das sind zwei unterschiedliche Spiele. Manchester hat herausragende Individualisten. Bergamo ist aufgrund ihrer Eingespieltheit und den Automatismen ein herausragendes Team" , sagte Wagner. Er habe aber einige Ideen im Kopf, um auch gegen die in der Champions League etablierten Italiener zu bestehen.

Sollte das gelingen, wäre ein nächster großer Schritt geschafft, im Kampf um das Erreichen des Achtelfinals ein Wörtchen in der Gruppe F mitzureden. Das wäre in der Tat der größte Erfolge auf europäischer Ebene für den Klub. Bei der ersten Teilnahme an der Champions League vor drei Jahren zogen die Young Boys in der hochkarätig besetzten Gruppe mit Juventus Turin, Manchester United sowie dem FC Valencia den Kürzeren und schieden aus.

