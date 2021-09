Gruppe F: Young Boys Bern - Manchester United 2:1 (0:1)

Das erste Tor der Champions-League-Saison erzielte natürlich Cristiano Ronaldo. Beim 1:2 von Manchester United bei Young Boys Bern am Dienstag (14.09.2021) traf der Portugiese nach einer feinen Außenristflanke seines Landsmanns Bruno Fernandes (13. Minute). Für ein rüdes Foul sah Uniteds Aaron Wan-Bissaka Rot (35.). In Halbzeit zwei spielte Bern in Überzahl druckvoll. Nicolas Ngamaleu (66.) machte das 1:1, ehe Jordan Siebatcheu (90.+5) in der letzten Minute der Nachspielzeit nach einem Fehler in der United-Abwehr den Siegtreffer für das Team von Trainer David Wagner erzielte.