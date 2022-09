Champions League Start für halb-automatische Abseitserkennung Stand: 06.09.2022 15:58 Uhr

In der Champions League wird erstmals die halb-automatische Abseitserkennung eingesetzt. Die Technik soll Prüfungen von Abseitsstellungen beschleunigen.

Erstmals wird in der Champions League in der Gruppenphase die halb-automatische Abseitserkennung zum Einsatz kommen. Die Technik wurde bereits beim Supercup zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt genutzt.

So funktioniert es:

Mit künstlicher Intelligenz und zehn bis zwölf Kameras unter dem Stadiondach werden 50 Mal pro Sekunde jeweils bis zu 29 Punkte am Skelett eines jeden Spielers auf dem Platz überwacht, dazu natürlich der Ball.

Die Daten werden dem Video-Assistenten übermittelt. Die berechnete Abseitslinie und der Zeitpunkt der Ballabgabe stehen nach Angaben des Weltverbands FIFA, der die Entwicklung maßgeblich prägte, "nahezu in Echtzeit zur Verfügung" . Eine Abseitslinie muss nicht mehr angelegt werden - das spart Zeit. Und das ist ein großer Zweck der Technik, denn die Dauer der Überprüfungen ist ein häufig genannter Kritikpunkt am Video-Assistenten.

Der Video-Assistent muss mit dem Schiedsrichter aber immer noch die Strafbarkeit der Abseitsstellung klären - beispielsweise bei den Fragen, ob die Position passiv war oder ob der Ball vom Gegner kam - daher das Wort "halb-automatisch".

Zudem soll der Moment der Ballabgabe genauer als bisher ermittelt werden.

Ziele: Spielfluss verbessern, Widersprüche verringern

"Dieses innovative System wird es VAR-Teams ermöglichen, Abseitssituationen schneller und genauer zu bestimmen. Dadurch wird der Spielfluss verbessert und die Widersprüchlichkeit von Entscheidungen verringert" , sagte UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti einer Mitteilung zufolge.

Seit 2020 seien insgesamt 188 Tests durchgeführt worden, so die UEFA, darunter in der vergangenen Saison alle Spiele der Champions League, der K.o.-Runde der Champions League der Frauen und der gesamten Endrunde der EM der Frauen. Hinzu kamen die Endspiele der Europa League und der Europa Conference League.

Abseitserkennung bald auch in der Bundesliga?

Offen ist, ob und wann die halb-automatische Abseitserkennung in der Bundesliga zum Einsatz kommt. "Wenn die Technik einwandfrei funktioniert, glaube ich nicht, dass man sich ihr verschließen kann" , sagte Jochen Drees, Leiter Video-Assistenten und Technologien in der neuen DFB Schiri GmbH. Als Zeitpunkt einer möglichen Einführung nannte Drees die Saison 2023/24, "vielleicht auch einen Tick später, denn es ist auch eine Kostenfrage" .

Die FIFA hatte die Entwicklung des Systems vorangetrieben und den Einsatz für die WM 2022 in Katar angekündigt.

Abseitserkennung vorerst nur in der Champions League

"Das System ist bereit für den Einsatz bei offiziellen Spielen und wird an jedem Austragungsort der Champions League implementiert" , bestätigte Rosetti. Noch nicht geplant ist der Einsatz der halb-automatischen Abseitserkennung in der Europa League und in der Europa Conference League der Männer sowie in den Wettbewerben der Frauen.

Der Video-Assistent kam in der Saison 2021/22 in der Champions League und der Europa League der Männer zum Einsatz. In der Europa Conference League wurde er ab dem Halbfinale genutzt, eine Nutzung in weiteren Spielrunden in der Saison 2022/23 werde geprüft, teilte die UEFA mit. In der Champions League der Frauen kam der VAR 2021/22 ab dem Viertelfinale zum Einsatz.

Schiedsrichter Daniel Siebert schaut auf den VAR-Monitor bei einem Champions-League-Spiel

Auch die Torlinientechnik ist in der Europa League und der Conference League noch nicht in allen Spielen verfügbar. Sie kann laut UEFA-Regularien genutzt werden, wenn ein zertifiziertes System in dem jeweiligen Stadion vorhanden ist. Im DFB-Pokal kommen Video-Assistent und Torlinientechnik grundsätzlich ab dem Achtelfinale zum Einsatz.

Technik Saison 2022/23 (Männer-Wettbewerbe) Wettbewerb VAR GLT SAOT WM ja ja ja Champions League ja ja ja Europa League ja teils nein Conference League nein teils nein Bundesliga ja ja nein DFB-Pokal teils teils nein

VAR = Video Assistant Referee (Video-Assistent), GLT= Goal-line technology (Torlinientechnik), SAOT = Semi-automated offside technology (Halb-automatische Abseitserkennung)